С начала этой недели по территории Узбекистана вновь установится сухая, преимущественно малооблачная и жаркая погода, сообщил «Узгидромет».

Температура воздуха ночью будет в пределах +20…+23 градусов, а в дневные часы повысится до +36…+39 градусов. Такая погода обычно наблюдается в стране в первой половине августа, отметили синоптики.

Лишь северные районы страны в течение этой недели будут находиться под влиянием относительно влажных и прохладных воздушных масс, связанных с высотным циклоном, который сформировался над районами Поволжья.

По Каракалпакстану и Хорезмской области временами ожидается увеличение облачности, 4−5 августа возможно усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха в этих районах будет в пределах +30…+33 градусов.