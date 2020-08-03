В Ташкент задержан 20-летний И. М., которого обвиняют в краже почти 10,5 млн сумов с нескольких пластиковых карт, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

По данным департамента, с 29 мая по 9 июня И. М. находился около банкоматов на территории рынка «Куйлюк» и пообещал семерым гражданам помочь обналичить деньги. В процессе операции он подключал SMS-информирование на свой номер телефона и сохранял код доступа к картам. Затем мужчина тайно снял и потратил средства со счетов владельцев карт.

Следственный отдел при УКД 2-ОВД Бектемирского района возбудил против И. М. уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 169 (кража) Уголовного кодекса и предъявил ему обвинение.

По результатам предварительного следствия уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд по подсудности.