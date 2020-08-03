Повышение с 1 сентября размера пенсий и пособий не связано с показателем инфляции. Об этом на онлайн пресс-конференции в пятницу заявил заместитель министра финансов Узбекистана Джамшид Абруев, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Как мы уже писали, указом президента базовая величина исчисления пенсии, минимальная пенсия по возрасту, пособие инвалидам с детства, минимальный размер пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, повышается на 10%.

Кроме того, предусмотрено увеличение в 2 раза числа получателей пособий для семей с детьми до 14 лет (с 345 тысяч до 700 тысяч), на 20% — получателей пособий по уходу за ребенком до 2 лет (с 333 тысяч до 400 тысяч) и на 13% — получателей материальной помощи (с 89 тысяч до 100 тысяч).

Решение затронет 3,7 миллиона человек. При этом расходы внебюджетного Пенсионного фонда при Минфине вырастут на 1 трлн сумов.

Джамшид Абруев подчеркнул, что повышение размеров пенсий и пособий не связано с показателем инфляции, который в январе-июле составил 4,3%.

«Показатель инфляции за семь месяцев достаточно низкий, по предварительным данным, это 4,3%. Повышение на 10% направлено на поддержку получателей пенсий и пособий, которые во время пандемии могут нуждаться в продуктах, лекарствах или других услугах. Все это исходя из текущих возможностей — расходы бюджета на это мероприятие в 2020 году составит дополнительные 1 трлн 40 млрд сумов», — заявил он.

«Газета.uz» ранее писала, что расходы в 1 трлн сумов будут финансироваться за счет самого Пенсионного фонда, а также возвращения беспроцентной ссуды, выделенной Фонду государственной поддержки сельского хозяйства при Минфине в 2018—2019 годах (2 трлн сумов).

«Почему это не 2 или 3 трлн сумов? По нашим расчетам мы выделяем эти средства в рамках наших внутренних возможностей. На это не будут привлекаться займы из-за рубежа», — сказал замминистра финансов.

Джамшид Абруев отметил, что базовая расчетная величина остается без изменений с 1 августа прошлого года — 223 тысячи сумов (она применяется при определении размеров налоговых платежей, сборов, штрафов, государственных пошлин, платежей за оказываемые государственные услуги и патент (лицензию) на занятие предпринимательской деятельности и других платежей).

«Если помните, раньше, когда повышалась зарплата или пенсия, следом увеличивались размеры штрафов и платежей. Если обратили внимание, то 1 февраля мы повысили только зарплаты и пенсии. Сейчас также повысили только пенсии, при этом штрафы, налоги, платежи не увеличились», — отметил он.