Сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленника, который захватил заложника в отделении «Универсал Банка» в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве, сообщается на сайте СБУ.

По данным ведомства, злоумышленником оказался гражданин Узбекистана, уроженец Самарканда Сухроб Каримов (1988 г. р.).

Как уточняет информационное агентство «УНИАН», мужчина зашел в отделение банка в полдень и сообщил, что у него в рюкзаке находится бомба. Он требовал выхода в прямой эфир нескольких телеканалов и сумму денег в размере 40 тысяч гривен (около 1400 долларов).

РИА Новости со ссылкой на слова замглавы МВД Украины Антона Геращенко пишет, что задержанному в детстве был поставлен диагноз «олигофрения», ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

«По последней информации, которую мне удалось получить по каналам из Узбекистана, ему еще ребенком, в десять лет, был поставлен диагноз „олигофрения“. Он находился в Узбекистане на психо-неврологическом учете. Однако он, видимо, скрыл эту информацию, приехав на Украину», — цитирует РИА Новости Геращенко.

Представитель СБУ сообщил, что по факту захвата начато уголовное производство по статье 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, отмечает «УНИАН».