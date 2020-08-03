Начальник Ферганского областного управления здравоохранения Одилжон Умаров назвал безосновательными сообщения о том, что статистику по инфицированным коронавирусом в регионе занижают, сообщило УзА.

«Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день инфицированным коронавирусной инфекцией среди населения становится все больше. Сегодня также ходят слухи о том, что статистику по инфицированным держат в секрете. Это совершенно безосновательно. Каждый больной и подозреваемый на наличие инфекции полностью проверяется со стороны штаба по противодействию коронавирусу при хокимияте области. Для чего это делается? Чем раньше мы будем выявлять заболевание, тем быстрее сможем обуздать инфекцию и предотвратить ее распространение», — заявил Одилжон Умаров.

По его словам, несмотря на разъяснительную работу на местах, отдельные граждане нарушают требования карантиа.

«В результате изо дня в день растет количество случаев инфицирования коронавирусом. Например, из-за невыполнения установленных строгих требований в Узбекистанском районе появляются зараженные коронавирусом. Приехавший из Ташкента гражданин, хотя у него наблюдались признаки наличия инфекции, не обратился к местным врачам, а начал заниматься самолечением», — рассказал он.

Глава областного управления здравоохранения привел еще один пример, произошедший в Кувинском районе. Сотрудница медучреждения, несмотря на проявление клинических признаков болезни у сына, занялась его лечением в домашних условиях.

«Будучи инфицированной, продолжала инфицировать окружающих, это для всех нас должно послужить хорошим уроком. Конечно, ситуацию быстро взяли под контроль, провели эпидемиологическое расследование, взяли тесты у всех подозреваемых. Нестабильна ситуация и в Фергане. Потому что отдельные люди, будучи инфицированы в других регионах и являясь носителями вируса, приезжают сюда, не сдав тест», — отметил Одилжон Умаров.

Первый случай заболевания COVID-19 в Ферганской области был выявлен 22 марта. Согласно статистике Министерства здравоохранения Узбекистана по состоянию на 2 августа, число зарегистрированных случаев в области достигло 269, из них 255 — выздоровели, один пациент умер, лечение проходят 14 человек.

В статистике пациентов, лечащихся от коронавируса в домашних условиях (опубликованной Минздравом всего один раз), Ферганская область отсутствовала.

Шухрат Ганиев. Фото: Хокимият Ферганской области.

Недавно хоким Ферганской области Шухрат Ганиев сообщил, что в области подготовлено 12,6 тысячи резервных койко-мест для пациентов с COVID-19.

Как пишет Daryo.uz, по инициативе областной администрации 15 тысяч нуждающихся жителей бесплатно получили комплекты из 21 наименования лекарств, витаминов и средств защиты.

Кроме того, для обеспечения трехмесячного запаса лекарств и медикаментов выделено 10 млрд сумов за счет перевыполненной части доходов областного бюджета.

Фото: Хокимият Ферганской области.

В сообщении Daryo.uz отмечается, что для работы в распределительных центрах и обслуживания резервных койко-мест привлечены 500 врачей и 1500 медсестер, которым выплачены авансовые платежи в размере 1,5 млн сумов.