Центральный банк Узбекистана в обзоре денежно-кредитной политики за второй квартал (PDF) представил прогноз инфляции и основные факторы снижения цен, а также указал на риски и неопределенности, которые могут повлиять на инфляционный фон.

Прогноз инфляции и основные факторы снижения цен

По прогнозу регулятора, до конца года инфляция будет находиться вблизи траектории целевого показателя. При этом ЦБ совместно с правительством продолжит предпринимать необходимые меры для достижения постоянного таргета по инфляции на уровне 5% к 2023 году.

Учитывая складывающуюся ситуацию в экономике и степень неопределенности на фоне продолжающейся пандемии, регулятор сохраняет прогноз инфляции на конец 2020 года на уровне 11−12,5%.

Повышательный тренд базовой инфляции (увеличение с 12,7% в марте до 13,8% в июне) на протяжении второго квартала демонстрирует сохранение проинфляционных факторов в экономике, говорится в обзоре.

Отмечается, что более быстрый рост показателя базовой инфляции в отличие от общей инфляции сигнализирует об усилении монетарных факторов инфляции.

Сохранение высоких темпов роста кредитования экономики (в январе-июне — на 18,2%), динамики увеличения денежной массы (на 12,3%) и расширение дефицита консолидированного бюджета к концу года (по итогам первого полугодия — 8,4 трлн сумов) будут способствовать сдерживанию темпов снижения уровня инфляции.

При этом к концу года ожидается снижение влияния цен энергоресурсов на инфляцию после исчерпания в третьем квартале эффектов прошлогоднего повышения цен. В результате регулируемые цены будут способствовать замедлению общего роста цен, считают в Центробанке.

«В условиях продолжительного сохранения карантинных мер спрос на непродовольственные товары, не входящие в категорию первой необходимости, сократится из-за перераспределения и оптимизации структуры потребительских расходов населения. К тому же умеренный рост доходов населения и появление более осторожного подхода к покупкам также окажет понижающее влияние на цены», — отмечается в обзоре.

Вместе с тем, при умеренной волатильности обменного курса национальной валюты в пределах его фундаментального тренда и при сохранении положительных реальных процентных ставок в экономике объем депозитов в национальной валюте должен остаться неизменным, считает регулятор.

Согласно расчетам, сохранение отрицательного разрыва ВВП в течение года и в последующие годы в определенной степени поспособствует формированию дезинфляционной среды в экономике.

Риски и неопределенности

Одним из ключевых рисков является быстрое изменение экономической ситуации в результате влияния пандемии и принимаемых мер по ее сдерживанию. Это может привести к возникновению высокого уровня неопределенности в экономической среде и непредсказуемости дальнейшего развития экономических процессов, указывают в ЦБ.

«Сохранение ограничений на передвижение трудовых ресурсов, ухудшение логистики, сокращение предложения транспортных услуг, удлинение сроков и стоимости транспортировки товаров в случае дальнейшего продления карантинных требований могут вызвать повышение цен на основные потребительские товары», — говорится в обзоре.

Кроме того, фискальное стимулирование и ускоренные темпы роста кредитования и денежной массы в первом полугодии могут создать определенный инфляционный фон во втором полугодии. Это, в свою очередь, потребует принятия мер по сбалансированию темпов роста кредитования и возвратности ранее выданных кредитов, отмечают в Центральном банке.

Продолжение ситуации с пандемией будет способствовать сохранению повышенного спроса у населения на базовые продовольственные товары и медикаменты, что при ограниченном объеме предложения будет создавать некоторое давление на их цены. С учетом этого в целях предотвращения всплеска цен важно пересмотреть и, в случае необходимости, увеличить резервы данных видов товаров на зимний-весенний период путем либерализации и упрощения импорта, подчеркнули в ЦБ.

В этом же обзоре Центральный банк отмечает, что население страны еще недостаточно склонно сберегать средства из-за неразвитого финансового рынка и рынка капитала, низкой степени доверия к банкам и низкого уровня финансовой грамотности.