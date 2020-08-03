Азиатский банк развития (АБР) утвердил выделение заёмных средств в размере 100 млн долларов для повышения устойчивости Узбекистана к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, включая пандемию коронавируса, сообщается на сайте банка. В рамках проекта планируется улучшить системы тестирования, диагностики и реагирования на случаи COVID-19.

«Пандемия COVID-19 имеет исключительный масштаб и характер с развивающимися эпидемиологическими сценариями и способами лечения, -отметил вице-президент АБР Шисинь Чен. — Улучшая качество, стандарты безопасности, протоколы и услуги системы здравоохранения страны, этот проект поможет защитить население Узбекистана от COVID-19 и уберечь от будущих угроз для здоровья».

Проект является частью комплексного пакета поддержки АБР, который предоставляется стране. Он также включает заём в размере 500 млн долларов для финансирования антикризисных мер правительства и текущую техническую помощь.

Кроме того, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) работает над тем, чтобы предоставить софинансирование в размере 100 млн долларов для этого проекта, а правительство Узбекистана предоставит еще 57 млн долларов.

Реализация проекта предусматривает ремонт 38 лабораторий по всей стране, чтобы обеспечить безопасные условия труда для медицинских работников и обеспечить их средствами индивидуальной защиты. Медработники, более 80% из которых являются женщины, и персонал учреждений с высоким риском заражения получат приоритетный доступ к диагностическим услугам.

Также планируется создать цифровую национальную систему эпиднадзора и реагирования на COVID-19, которая будет предоставлять данные с разбивкой по возрасту и полу.

«Это поможет расширить возможности Узбекистана по выявлению случаев COVID-19 и улучшить отслеживание контактов, скрининг, тестирование, изоляцию и сдерживание распространения по всей стране», — отмечается в сообщении.

Проект поможет разрабатывать и публиковать медицинские протоколы и обучить работников здравоохранения первичного звена и лиц, ухаживающих за больными, выявлять потенциальные случаи заболевания COVID-19 и давать соответствующие рекомендации. Будет усилен скрининг и процессы, связанные со сбором и транспортировкой образцов в лаборатории.

16 лечебных центров COVID-19, в том числе 14 региональных больниц по инфекционным заболеваниям и две больницы национального уровня, будут отремонтированы. Оборудование в этих больницах будет модернизировано, с расширением отделений интенсивной терапии и дополнительных автомобилей скорой помощи. Персонал будет обучен профилактике и контролю инфекций, безопасности и качественному уходу за пациентами.

Реализация проекта начнется немедленно и должна быть завершена к июлю 2022 года. Исполнительными органами выступают Министерство здравоохранения и Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия.