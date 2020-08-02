Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 августа в Нукусе принял участие в траурной церемонии в память о Мусе Ерниязове, который был председателем Жокаргы Кенеса Каракалпакстане с 2002 года и скончался 31 июля от осложнений, вызванных коронавирусом.

«Вы сами свидетели, мы сделали все возможное, чтобы сохранить жизнь этого человека. К сожалению, мы не смогли это сделать», — сказал президент (видео), обращаясь к супруге Мусы Ерниязова.

Шавкат Мирзиёев заявил, что именем Мусы Ерниязова назовут улицы и скверы: «Для увековечивания великого имени этого прекрасного человека мы, посоветовавшись, дадим его имя улицам, скверам и другим объектам в Ташкенте, Нукусе и других регионах республики».

«Этот человек с первого дня своей 50-летней трудовой деятельности пережил много трудностей, честно работая на благо своего народа. Его смерть — большая трагедия для всех нас. Великий сын каракалпакского народа навсегда останется в нашей памяти. О Мусе Тажетдиновиче еще напишут много книг, мы покажем его в качестве примера для молодежи. Обращаясь к народу Узбекистана и Каракалпакстана, я хочу сказать, что мы никогда не забудем Мусу Тажетдиновича», — подчеркнул глава государства.

«Если бы не пандемия, вся нация прибыла бы [на похороны] в Каракалпакстан. [И сейчас] вся нация, весь народ с нами», — добавил он.

Согласно статье 80 Конституции Каракалпакстана, председатель Жокаргы Кенеса является руководителем и высшим должностным лицом Каракалпакстана. Председатель избирается Жокаргы Кенесом по согласованию с президентом Узбекистана из числа депутатов Жокаргы Кенеса тайным голосованием на срок полномочий Жокаргы Кенеса.