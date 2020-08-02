Видеокадры с несколькими телами, лежащими на полу, были сняты в Республиканском патологоанатомическом центре в Ташкенте. Об этом программе Zamon телеканала Sevimli TV сообщил директор РПАЦ, доктор медицинских наук Ражаббой Исраилов.

Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой видны тела в полиэтиленовых пакетах, лежащие на полу коридора. Интернет-пользователи предположили, что это скончавшиеся от коронавируса.

«Эти кадры сняты в нашем центре, в отделении аутопсии, где проводится омовение тела и его выдача. Видео сняли наши молодые магистры, работающие в этом отделении. Кадры на самом деле были сняты 28 июня. В тот день чартерным рейсом из России были доставлены 16 тел в виде „груза 200“. Все тела доставлены в гробах», — рассказал Ражаббой Исраилов.

После осмотра, омовения и дезинфекции тела завертываются в саван и выдаются родственникам, отметил он.

По словам Ражаббоя Исраилова., студенты из Хорезмской области сняли видео для своих родственников, чтобы показать, где они работают в Ташкенте. 18 июля это видео распространилось в сети. «Никакой связи с коронавирусом здесь нет», — подчеркнул он.

Директор центра также подтвердил рост количества смертей от пневмонии, а не только от COVID-19.

«Сегодня количество смертей от коронавируса составляет 137 (на момент публикации — 148). Это те, кто умер с подтвержденным диагнозом COVID-19 в лаборатории. Но, кроме того, выросла заболеваемость от пневмонии, от которой также увеличивается число смертей. Это не секрет», — сказал Ражаббой Исраилов.

«Но возникает вопрос, может ли пневмония быть в такую жару летом? Я думаю, что в качестве фоновых заболеваний добавился коронавирус, который могли не определить в лаборатории. Поэтому от этих заболеваний смертность немного увеличилась», — отметил он.