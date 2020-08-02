1 августа в социальных сетях распространились видеозаписи, на которых жители махаллей Сергелийского района Ташкента высказывают недовольство порядком оказания материальной помощи, выделяемой по указу президента Узбекистана о поддержке населения в период пандемии коронавируса. «Газета.uz» попыталась разобраться.

Указом предусмотрено выделение до 15 августа единовременной материальной помощи в размере 220 тысяч сумов более 1,7 миллиона человек (свыше 400 тысяч семей), включенных в списки «темир дафтар» («железная книга»). На это направят 380 млрд сумов.

Кроме того, в преддверии праздника Курбан хайит для 220−250 тысяч семей будет выделено в общей сложности 200 млрд сумов через фонд «Доброта и поддержка» (изначально планировалось выделить 150 млрд сумов, но сумма была увеличена на 50 млрд сумов для решения спорных ситуаций).

Что говорят жители

История 1. На одном из распространившихся видео жительница махалли «Хумо», ссылаясь на слова соседей, заявляет, что председатель махалли якобы хочет удержать 1 млн сумов из положенных к выплате 2,5 млн.

В Генеральной прокуратуре Узбекистана «Газете.uz» в субботу сообщили, что видеоматериалы изучаются прокуратурой Ташкента. В воскресенье стало известно, что семья получала материальную помощь в полном объеме и другие виды помощи.

История 2. Мать-одиночка, проживающая в махалле «Бунёдобод» Сергелийского района и пожелавшая остаться анонимной, рассказала «Газете.uz», что за весь период карантина ни разу не получила поддержку.

По словам женщины, ее фамилия значилась в списке нуждающихся семей, составленным домкомом, однако председатель махалли вычеркнул ее, объяснив это тем, что она работает. Треть своей зарплаты в 2 млн сумов она ежемесячно направляет на выплату ипотечного кредита. У женщины двое детей.

История 3. Гульчехра, также проживающая в махалле «Бунёдобод», отметила, что в ее семье пять человек. Она и ее супруг остались без работы. Иногда он работает водителем такси, но сейчас такой возможности нет, т. к. автомобиль был арендованным. У пары трое детей, один ребенок имеет инвалидность второй группы.

Жители махалли «Бунёдобод». Фото: Фазилат Алимова.

За период карантина семья получала денежную помощь дважды. Один раз им выплатили 2,5 млн сумов. По ее словам, из-за ранее полученной помощи председатель махалли отказывается вносить ее в список.

История 4. Фазилат Алимова из махалли «Янги Чоштепа» поведала, что 30−31 июля жители махалли получили единовременные выплаты на каждого члена семьи.

«[Заместитель председателя махаллинского комитета] Жанона сказала, что деньги дают матерям одиночкам, инвалидам. Я спросила у нее приказ. Приказ она не показала и сказала, что у нас в махалле выборочно дают [деньги]», — отметила Фазилат Алимова.

Несмотря на это, не всем соседям с инвалидностью или матерям-одиночкам были выданы деньги, считает Фазилат Алимова. Ее семья также осталась вне списков. Несмотря на то, что она не мать-одиночка, а в семье нет лиц с инвалидностью, в семье шесть человек, и только один все еще работает. Супруг — свадебный фотограф — без работы с середины марта, два его брата — неработающие студенты. У Фазилат Алимовой двое детей. Семья живет на ее зарплату размером 2 млн сумов.

По словам женщины, весной некоторые жители махалли, в том числе и семья Фазилат Алимовой, получили выплаты в размере 500 тысяч сумов. «Жанона сказала: кто тогда получал, их в списках нет… Кто по сносу [квартиру получил], деньги не получат. Это не по закону».

Фазилат Алимовой стало известно, что списки составляют домкомы, затем их передают в махаллинский комитет. Однако своего домкома она не видела.

Махаллинский комитет

Заместитель председателя махалли «Янги Чоштепа» по вопросам женщин, социальным и духовным вопросам Жанона Хидоятова в беседе с «Газетой.uz» отметила, что никакие списки составлены не были. По ее словам, 31 июля хоким Сергелийского района лично обходил квартиры вместе с домкомами, оценивал положение семей и спрашивал, действительно ли они нуждаются в помощи.

Жанона Хидоятова рассказала, что 31 июля денежная помощь была выдана людям с инвалидностью, одиноким и потерявшим кормильца — 103 человека получили по 1 млн сумов.

Вечером 1 августа махаллю «Янги Чоштепа» посетил хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев. Он поручил домкомам составить список действительно нуждающихся.

Жители махалли «Бунёдобод» Сергелийского района. Фото: Фазилат Алимова.

Жанона Хидоятова добавила, что за весь период карантина жители махалли регулярно получали помощь. 31 июля в честь праздника Курбан хайит 23 дома получили по 2 кг мяса.

«Весной банк „Асака“ раздавал по 500 тысяч, в июне раздавали по 2,5 млн из фонда „Доброта и поддержка“ через НБУ», — сказала она, добавив, что помимо разовых выплат, жители махалли также получали пособия для семей с детьми до 14 лет и по уходу за ребенком до 2 лет.

«Я не говорила, что те, кто получал помощь, теперь не будут получать. Единственная моя ошибка — я была честной. Хоким сегодня спрашивал людей: «Будете работать? Есть работа в [больнице] в Зангиате. Только два-три человека сказали: «Да, будем». Но все говорят: «Дай деньги»… даже если доход есть. А при этом есть больные, с инвалидностью. Надо быть честным», — сказала женщина.

Хокимият Ташкента

Пресс-служба хокимията Ташкента опубликовала видеорепортаж встречи хокима столицы с жителями махалли «Хумо». На встрече Джахонгир Артыкходжаев отметил, что несправедливо раздавать деньги всем, когда есть действительно нуждающиеся.

Хоким также сказал, что 3000−4000 человек в столице сейчас борются за жизнь в медучреждениях, и в таких условиях недопустимо собираться в больших количествах на улице.

Начальник пресс-службы хокимията Ташкента Фуркат Махмудхаджаев сообщил, что 1 августа Джахонгир Артыкходжаев встретился с жителями махаллей «Хумо» и «Янги Чоштепа». Глава города разъяснил, что в список «темир дафтар» вошли люди, наиболее пострадавшие в период пандемии.





Встреча Джахонгира Артыкходжаева с жителями махалли «Янги Чаштепа».

«К сожалению, из-за того, что недостаточно широко освещалось со стороны местных органов власти это распоряжение [правительства], граждане поняли, что деньги раздаются всем, и начали обращаться в соцсети, в хокимияты, чтобы им выделили», — отметил он.

По словам Фурката Махмудходжаева, конфликт в махаллях произошел из-за того, что граждане были недовольны тем, что деньги получают не все. По результатам встречи Джахонгир Артыкходжаев поручил самим жителям во главе с домкомами в течение одного-полутора дней сформировать списки нуждающихся.

«Чтобы с каждым жителем поговорили. Но чтобы жители честно отвечали. Субъективизма чтобы не было», — сказал глава пресс-службы. Деньги по новым спискам будут разносить поквартирно, чтобы соблюсти противоэпидемические меры.

Фуркат Махмудходжаев добавил, что 25 млрд сумов, выделенные на поддержку жителей столицы, распределены среди 20841 семьи. Это наиболее пострадавшие во время пандемии семьи.

«Эта цифра не константа, она меняется. Кто-то, дай бог, выйдет из этого списка, а кто-то может потерять работу. Вот в этом махалля должна работать, конечно», — подчернкул Фуркат Махмудходжаев.

Для обеспечения прозрачного процесса выдачи денег создана электронная система (Saxovat argos), сказал глава пресс-службы хокимията. Средства получили люди, попавшие в этот список.