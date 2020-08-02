Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса составило 25553, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Прирост случаев 2 августа составил 770 (днем ранее — 774). 99 случаев было выявлено в карантинном центре у прибывших из-за рубежа и 671 — среди населения.

Число умерших пациентов с COVID-19, согласно статистике Минздрава, увеличилось на 6 (5 — в Ташкенте и 1 — в Андижанской области) и достигло 153.

В течение дня сообщено о выписке из медучреждений 1208 пациентов, общее число выздоровевших достигло 16507, или 64%.

Сейчас на лечении в медучреждениях находится 8893 человек, состояние 564 из них тяжелое, 215 — крайне тяжелое.

На карантине в домашних условиях содержится 72700 человек, в стационарных — 20536.

Источник: Минздрав.