Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, прибыв 1 августа в Нукус, посетил могилу председателя Жокаргы Кенеса Каракалпакстана — заместителя главы Сената Олий Мажлиса Узбекистана Мусы Ерниязова, сообщила пресс-служба главы государства.

Муса Ерниязов, скончавшийся накануне, 31 июля, был похоронен кладбище «Шорша баба». В честь покойного были прочитаны суры из Корана.

«Муса-ога любил народ, был добросовестным и честным человеком. Я очень доверял ему, и душа была спокойна за Каракалпакстан. Он дорожил дружбой узбекского и каракалпакского народов, связанных языком, религией, общей судьбой и заботами. Мы начали большую работу по развитию Каракалпакстана, повышению благосостояния людей. И обязательно продолжим это дело, наши планы вместе с соратниками покойного», — сказал глава государства.

Шавкат Мирзиёев отметил, что кладбище, где упокоен Муса Ерниязов, будет благоустроено.

«Мы превратим это место в святыню, где каждый прибывший в Каракалпакстан может воздать должное уважение его памяти. Достойное почитание памяти таких патриотов станет примером для нашего народа, молодежи», — сказал президент.