Правительство Турции отправило Узбекистану очередную партию гуманитарной помощи, сообщило УзА.

Груз весом почти 12,5 тонны прибыл в Ташкент 31 июля. Он включил в себя 50 тысяч защитных масок N95, 200 тысяч медицинских масок, 40 тысяч комбинезонов, 5000 масок, полностью прикрывающих лицо, а также лекарственные препараты, используемые при лечении COVID-19.

Ранее Турецкое агентство по сотрудничеству и координации передало Узбекистану две партии помощи по 5000 комплектов средств индивидуальной защиты, включающих защитные комбинезоны, очки, маски, перчатки и бахилы. Правительство Турции также отправляло 50 аппаратов искусственной вентиляции легких.