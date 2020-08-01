28 июля в Шахрисабзе Кашкадарьинской области в салоне автомобиля скончалась семья из пяти человек, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Житель махалли Наматон С. Н. (1979 года рождения, ранее судим, руководитель ООО) ехал в автомобиле Lada вместе с супругой (1985), сыном и двумя дочерьми (2008, 2009 и 2014) от дяди в селе Зачкана в Шахрисабзском районе. Супруги поссорились, мужчина остановил машину, заблокировал двери, облил бензином салон, себя, супругу и детей и зажигалкой поджег топливо.

Оказавшиеся на месте очевидцы доставили пострадавших в больницу, где их госпитализировали в реанимационное отделение, при этом одна из дочерей осталась в автомобиле и скончалась на месте. Другие члены семьи умерли в медучреждении.

31 июля прокуратура Шахрисабзского района возбудила уголовное дело по пунктам «в» и «ж» части 2 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии; с особой жестокостью).

Как сообщил Daryo.uz начальник ОВД Шахрисабзского района Олим Таджиев, детали происшествия рассказал сын С. Н., который на время пришел в себя в больнице. По данным представителей ОВД и махалли, семья считалась неблагополучной и состояла на соответствующем учете.