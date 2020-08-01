Центральный банк Узбекистана в своем обзоре денежно-кредитной политики за второй квартал подчеркнул роль сбережений населения в экономике.

Последние события, произошедшие в мире и в стране, еще раз подтвердили необходимость наличия определенных сбережений у населения, говорится в обзоре. Так, в результате принятия карантинных мер на фоне пандемии деятельность большинства предприятий и организаций была приостановлена, вследствие чего большая часть населения осталась без какого-либо дохода и была вынуждена обратиться за государственной помощью.

Кроме того, расширение статей расходов бюджета без надлежащего роста его доходной части может привести к еще большим негативным последствиям, указывает Центробанк. Поэтому в данных условиях возникает естественная потребность в увеличении сберегательной склонности населения посредством оптимизации расходов на текущее потребление, следует из обзора.

«Традиционно, с ростом совокупных доходов населения наблюдается оживление сберегательной активности. Однако многие годы с увеличением совокупных доходов населения также наблюдался соответствующий рост расходов на конечное потребление, и доля расходов на конечное потребление в совокупных доходах имела относительную стабильную динамику в районе 79−81%», — сообщает регулятор.





Центральный банк подчеркивает, что сохранение высокой доли конечного потребления в совокупных доходах населения, несмотря на сохранение в экономике положительных реальных ставок, свидетельствует о том, что население еще недостаточно склонно сберегать по ряду причин.

В числе таковых:

недостаточная развитость финансового рынка и рынка капитала, отсутствие альтернативных инструментов вложения или узкий набор финансовых инструментов;

низкая степень доверия к финансовым институтам, в том числе коммерческим банкам и т. д. ;

; низкий уровень финансовой грамотности.

Низкую степень доверия к финансовым институтам можно увидеть и по данным опроса Центрального банка. Согласно результатам, большинство респондентов предпочитают хранить свои сбережения в наличности в долларах или в виде других активов, в том числе золота и недвижимости.

«Помимо этого, сбережения, не направленные в последующую цепочку денежного обращения не защищены от инфляции, а также представляют определенную опасность для нормального денежного оборота, и в любой момент могут перетечь на текущий рынок потребления, особенно в периоды повышенных инфляционных ожиданий, ухудшения макроэкономической среды, являясь потенциальным источником инфляции, плохо поддающимся регулированию», — указывает ЦБ.

В противовес этому имеются сбережения, которые приносят дополнительный доход и хранятся в финансовых организациях в виде вкладов, либо существуют в виде финансовых инструментов, в том числе ценных бумаг, страховых взносов, сберегательных сертификатов, а также в виде вложений в недвижимость, в драгоценные металлы и т. д.

По данным Центробанка, положительные стороны доходоприносящих сбережений населения заключаются в следующем:

защищают денежные средства населения от инфляции, сохраняя покупательскую способность;

постоянно растут, в условиях сохранения положительных реальных ставок;

дисциплинируют текущие потребности и создают психологическую уверенность в будущем;

позволяют населению в будущем поднимать свой жизненный уровень, особенно в части дорогостоящих и высококачественных товаров и услуг, приобретение которых в рамках текущих доходов несколько затруднительно.

«Стимулирование роста сбережений населения и их последующая трансформация в реальный сектор экономики приобретают стратегический характер, в силу существенного влияния данного процесса на темпы экономического роста. В целом, проводимая макроэкономическая политика должна быть направлена отчасти на стимулирование сберегательного процесса как одного из источников экономического роста, социального развития страны, повышения благосостояния населения», — считает регулятор.

В начале июля отмечалось, что доля сбережений и срочных вкладов населения в крупных банках составляет в среднем лишь 5%. С учетом данного факта президент поручил Центробанку подготовить дополнительные предложения по привлечению вкладов населения в банки.

Для справки: Совокупные доходы населения — это сумма личных доходов и стоимости бесплатных или льготных услуг, оказываемых населению за счет социальных фондов (социальные трансферты).

Расходы на конечное потребление населения включают расходы на приобретение потребительских товаров и услуг во всех торговых организациях, на рынках и через неорганизованную торговлю, организациях бытового и жилищно-коммунального обслуживания населения, пассажирского транспорта, связи, гостиницах, учреждениях культуры, здравоохранения, образования и другие, а также стоимость товаров и услуг, потребленных в натуральной форме, произведенных для собственного конечного использования, полученных в качестве оплаты труда или гуманитарной помощи.