Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в субботу, 1 августа, отбыл в Нукус, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев примет участие в траурных мероприятиях в память о председателе Жокаргы Кенеса Каракалпакстан Мусе Ерниязове.

Напомним, глава Жокаргы Кенеса, заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Муса Тажетдинович Ерниязов скончался 31 июля в Нукусе в возрасте 72 лет. Он был госпитализирован 30 июня в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией.