В июле средний уровень потребительских цен и тарифов за месяц снизился на 0,3%, следует из данных Государственного комитета Узбекистана по статистике. Для сравнения: в июле 2019 года в среднем за месяц цены на товары и услуги

понизились на 0,4%.

За январь-июль 2020 года цены и тарифы на потребительском рынке в среднем повысились на 4,3%, в частности, на продовольствие — на 4,9%, непродовольственные товары — на 4,1%, услуги — на 3,6%

В годовом выражении — к июлю 2019 года — средний рост цен на товары и услуги составил 14,4%.

Основным драйвером понижения цен, как это обычно бывает в Узбекистане летом, стало массовое насыщение рынка плодоовощной продукцией нового урожая.

Продовольственные товары за месяц стали дешевле на 1,3% (как и в июле прошлого года). Определяющим фактором ценовой динамики по данной группе товаров продолжает выступать сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.

С начала года средний рост цен на товары этой группы составил 4,9%. По сравнению с июлем 2019 года продовольственные товары в среднем стали дороже на 19%.

Из основных наблюдаемых групп продовольственных товаров в июле зарегистрировано снижение цен на плодоовощную продукцию (в среднем на 7,9%) и яйца (на 2,3%).

Хлебопродукты, масло и жиры, напротив, стали дороже на 0,2%, молочные продукты, безалкогольные напитки — на 0,1%, мясо, птица и рыба — на 0,4%, алкогольные напитки, сахар, чай и другие пищевые продукты — на 0,2%.

Цены в сфере общественного питания за месяц не изменились, но с начала года выросли на 6,2%, отмечает Госкомстат.

По сравнению с концом 2019 года наиболее значительный рост цен зарегистрирован на хлебопродукты (11,7%) и яйца (5,6%). Пик роста цен на хлебопродукты в течение семи месяцев зарегистрирован в апреле, когда цены на эти товары в среднем повысились на 4,3%.

Из хлебопродуктов (включая крупы и бобовые) за месяц выше, чем на другие товары данной группы, был отмечен рост

цен на фасоль (0,6%) и горох (0,6%). Эти же товары продолжают удерживать лидерство по росту цен за январь-июль. Так, с начала года гречиха стала дороже в 1,6 раз, фасоль — в 1,4 раза.

Наиболее значительное повышение цен за месяц на мясо, птицу и рыбу отмечалось с февраля по апрель, а минимальный их рост за месяц зафиксирован в январе, июне и июле.

Мясные продукты в среднем за месяц стали дороже на 0,4% (с начала года — 7,9%). Куриные окорочка и голень подорожали

на -0,3% (4,8%), прочее мясо домашней птицы — на -0,3% (2,7%), живая и охлажденная рыба — на -0,1% (10,1%), бескостная говядина — на 0,7% (9,1%), прочая говядина — на 0,6% (8,3%), баранина — на 0,7% (11,1%), мясной фарш — на 0,6% (7,2%). Цены на свинину за месяц остались без изменений, при этом за семь месяцев они прибавили в цене на 7%.

Динамика цен на яйца в январе-июле была неравномерной. Снижение цен за месяц зарегистрировано в феврале (на 2,1%), марте (на 3,5%), июне (на 2,5%) и июле (на 2,3%), а пик роста цен пришелся на апрель (8,1%).

Динамика цен на молочную продукцию в январе-июле характеризуется тенденцией к росту. Максимально за месяц цены

в данной группе повысились в апреле (2,5%), минимально — в июле (по 0,1%). Из молочной продукции за месяц цены выросли на пастеризованное молоко (0,2%), творог и сметану (по 0,1%), а с начала года — на кефир, простоквашу (9,1%) и свежее молоко (8%). При этом в июле зарегистрировано незначительное снижение цен на свежее молоко и творог (соответственно 0,1% и 0,4%).

Ценовые изменения на плодоовощную продукцию традиционно наиболее подвержены значительным колебаниям, отмечает Госкомстат. Так, в течение января-июля максимальный рост цен за месяц был отмечен в апреле (на 6,6%), а снижение —

в июне (на 8,4%).

Из плодоовощной продукции наиболее выраженным было снижение в июле цен на арбузы (на 28,9%), дыню (на 21,9%), огурцы (на 20,2%), болгарский перец (на 20,1%), яблоки (на 18,6%), бананы (на 15%) и помидоры (на 14,3%). Кроме того, за месяц курага стала дешевле на 8,4%, картофель — на 1,4%, лук — на 0,3%. При этом были повышены цены на морковь — на 1,7%, чеснок — на 1,3% и капусту — на 0,9%.

Относительно конца 2019 года лидерство по росту цен принадлежит лимонам (на 151,9%), картофелю (на 36,3%) и винограду (14,8%). Ощутимо дешевле, чем в декабре 2019 года, продавались болгарский перец (на 83,2%), свежие огурцы (на 81,8%) и помидоры (на 75,2%).

Сахар, чай и другие продукты существеннее, чем в остальные месяцы, росли в цене с марта по май (в диапазоне от 1% до 1,6%), а в июле стали дороже на 0,2%.

Цены на сахар-песок в июле повысились на 0,5% (с начала года — на 4,5%), рафинад — на 0,4% (6,1%). Кондитерские изделия за месяц прибавили в цене на 0,1% (с начала года 5,6%), кофе и чай — без изменений (с начала года 4,6%), другие пищевые продукты (соль, специи, приправы и др.) — на 0,2% (3,8%).

Наиболее значительное повышение цен за месяц на масло и жиры отмечалось в течение марта-мая, а минимальный рост цен за месяц зафиксирован в январе. С начала года масложировая продукция в среднем подорожала на 5,9%. В июле растительные масла за месяц стали дороже на 0,2% (при этом подсолнечное — подорожало на 0,3%, хлопковое — на 0,2%), цены на маргарин и сливочное масло не изменились, животные и топленые жиры прибавили в цене на 0,2%. С начала года сливочное масло и маргарин прибавили в цене на 7,2%, животные и топленые жиры — на 6,3%, растительные масла — на 5,5%.

Непродовольственные товары в июле в среднем стали дороже на 0,5%. Относительно декабря 2019 года рост цен на товары данной группы составил 4,1%, июля 2019 года — 9,4%.

В июле 2020 года из основных наблюдаемых групп непродовольственных товаров наиболее значительный рост цен отмечен на спички (4,2%), горючее для автомобилей (2,5%), строительные материалы (1,3%), а также на медикаменты и табачные изделия (по 0,6%).

Лидерство по росту цен относительно декабря 2019 года принадлежит спичкам (69,6%). Далее, по мере убывания, следуют

печатная продукция (13,6%), медикаменты (8,4%), личный транспорт (8,1%), а также табачные изделия, моющие и чистящие

средства (6,7%).

В годовом выражении значительнее других подорожали спички (в 1,7 раз), книги, газеты и журналы (16,6%), ювелирные изделия (15,6%) и медикаменты (15,6%).

Услуги в июле подорожали на 0,4%. Относительно конца 2019 года прирост тарифов составил 3,6%, а в годовом выражении — 13%.

В частности, услуги пассажирского транспорта стали дороже в июле на 1,4%, в том числе воздушного — на 0,7% (за счет изменения курса евро по отношению к национальной валюте), автомобильного — на 1,8%, железнодорожного — на 0,9% (в связи с ростом тарифов на межгосударственное сообщение).

В целом за январь-июль существеннее других подорожали услуги дошкольных образовательных организаций (15,2%), по отдыху (8,2%), а также бытовые услуги (5,9%).

Услуги в сфере здравоохранения стали дороже, чем в конце прошлого года, на 6%, пассажирского транспорта — на 4,9% (в том числе воздушного — на 9,7%, автомобильного — на 4,7%, железнодорожного — на 3,4%), учреждений культуры — на 4%.

Что касается изменения тарифов на платные услуги населению в годовом выражении, то из основных наблюдаемых групп наиболее ощутимый их рост зарегистрирован на услуги образования (17,6%), жилищно-коммунальные услуги (16,4%), услуги дошкольных образовательных организаций (15,2%), бытовые (13,7%), медицинские (12,4%), а также на услуги пассажирского транспорта (14,2%).