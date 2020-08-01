В Нукусе состоялась траурная церемония в память о Герое Узбекистана Мусе Ерниязове. Президент Шавкат Мирзиёев принял в ней участие и выразил глубокие соболезнования семье покойного и народу, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что Муса Ерниязов за свою почти полувековую деятельность завоевал уважение людей как незаурядный лидер и личность, самоотверженно трудившийся во имя повышения экономического потенциала Каракалпакстана, благоустройства городов и аулов, улучшения жизни населения.

«Жить и работать в Каракалпакстане, где произошла Аральская катастрофа, — настоящий подвиг. Героическим руководителем такого героического народа и был Муса Ерниязов. Об этом свидетельствует и его деятельность на очень ответственной и почетной должности председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан на протяжении 18 лет», — заявил глава государства.

Отмечалось, что в бытность заместителем Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Муса Ерниязов внес значительный вклад в разработку и реализацию важных для развития всех регионов страны законов.

«По милости Всевышнего Аллаха Муса-ога покинул этот мир в светлые дни празднования Курбан хайита, в пятницу. Этот дорогой для всех нас человек оставил доброе имя, хорошее наследие и воспоминания о себе. Мудрецы говорят: „умереть ради народа — это не смерть, а новое рождение“. Имя Мусы Ерниязова, светлая память о нем будут навсегда вписаны в историю», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

На церемонии выступили также председатель Совета Министров Каракалпакстана Кахраман Сариев, заместитель министра по поддержке махалли и семьи Каракалпакстана, член Сената Олий Мажлиса Шарап Уснатдинов, главный редактор газеты «Коракалпок адабиёти», член Сената Олий Мажлиса Гулистан Аннаклычева, хоким Хорезмской области Фарход Эрманов и руководитель Каракалпакстанского отдела Агентства по делам молодежи Узбекистана, член Сената Олий Мажлиса Абатбай Данияров.

Политики и представители общественности почтили память покойного, возложили цветы к его портрету. Были прочитаны суры из Корана.