Количество случаев коронавируса, выявленных в Узбекистане, достигло 24783, увеличившись за день на 774 (новый антирекорд, днем ранее прирост составил 738), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Все новые случаи были зарегистрированы среди населения.
1 августа Минздрав сообщил о 6 случаях смерти пациентов с коронавирусом, в том числе о 5 — в Ташкенте и 1 — в Каракалпакстане (председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Муса Ерниязов, скончавшийся 31 августа).
Число выздоровевших пациентов составило 15299 (61%), за день было выписано 835 пациентов.
Сейчас на лечении в медучреждениях находится 9337 пациентов, состояние 592 из них тяжелое, 185 — крайне тяжелое.
Источник: Минздрав.
Владимир Владимирович
Карантин не работает. Это очевидно. На Алгоритме рядом с кафе Ахмад есть супермаркет. Там от милиционера до почти всех сотрудников или не носят маски или на подбородке. У милиционера она вообще сетчатая. Учитывая поток клиентов чему тут удивлятся почему карантин не работает. И так повсеместно. Ни дистанции ни масок нормально не носят. Тут крантин никогда не будет работать ввиду образа жизни и менталитета!
@FB
Как то странно что каждый день умирает по 5 человек, стандартно по 5, не больше и не меньше, рисуете статистику господа чиновники?
Liliya Gilmutdinova
Газета. Uz поднимите вопрос почему в мире не рекомендуют использовать плаквенил ужасные побочки. А у нас наоборот протокол лечения подтвержден. Мы что подоопытные кролики. Может пора обратиться к мнению стран с положительной динамикой. Давайте посмотрим Таджикистан супер справляется. Казахстан делает успехи с Мы что хуже Таджикистана. И цена на клексан осветите эту тему. что за цены за 2 миллиона с копейкаии. Когда же эти не насытные людишки насытятся из-за беды. Люди в страхе. В панике а они поднимают экономику. Осветите. достучитесь. на Вас надежда