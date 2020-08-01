Количество случаев коронавируса, выявленных в Узбекистане, достигло 24783, увеличившись за день на 774 (новый антирекорд, днем ранее прирост составил 738), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Все новые случаи были зарегистрированы среди населения.

1 августа Минздрав сообщил о 6 случаях смерти пациентов с коронавирусом, в том числе о 5 — в Ташкенте и 1 — в Каракалпакстане (председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Муса Ерниязов, скончавшийся 31 августа).

Число выздоровевших пациентов составило 15299 (61%), за день было выписано 835 пациентов.

Сейчас на лечении в медучреждениях находится 9337 пациентов, состояние 592 из них тяжелое, 185 — крайне тяжелое.

Источник: Минздрав.