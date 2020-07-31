Шестое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана будет созвано 7 августа, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента. Это решение было принято на заседании Кенгаша Сената 29 июля, прошедшем под председательством главы Сената Танзилы Нарбаевой.

В ходе пленарного заседания, которое пройдет в формате видеоконференции, будет рассмотрен ряд вопросов, в их числе законы «Об образовании», «О занятости населения», «Об административно-территориальном устройстве Республики Узбекистан», о поправках в законы «О противодействии торговле людьми», «О частных агентствах занятости» и «О защите сельскохозяйственных растений от вредителей, болезней и сорняков».

Кроме того, намечено рассмотрение поправок в некоторые законодательные акты в связи с совершенствованием процессов законотворчества и парламентского контроля, а также в связи с совершенствованием порядка прохождения военной службы гражданами Узбекистана.

Вместе с тем, планируется рассмотреть отчет Кабинета Министров об исполнении в первом полугодии 2020 года Государственной программы «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики», а также информации министров внутренних дел, иностранных дел и занятости и трудовых отношений.

Кроме того, сенаторы должны обсудить вопрос направления парламентских запросов о мероприятиях по обеспечению защиты прав граждан Узбекистана, временно осуществляющих трудовую деятельность в России, о проблемах, возникающих в процессе широкого привлечения населения, особенно молодежи, к занятиям физической культурой и спортом — в Кабинет Министров, о ситуации с совершением таких преступлений, как применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания — в Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел и Государственную службу безопасности.