Журналистам и блогерам Каракалпакстана вернули мобильные телефоны и компьютеры, изъятые 26 и 27 июля в рамках дела о распространении информации о смерти председателя Жокаргы Кенеса Мусы Ерниязове (его смерть подтверждена 31 июля). Об этом «Газете.uz» сообщили главные редакторы изданий Makan.uz, Kruz.uz, а также блогеры.

Как мы писали, блогеры Султонбек Зияев, Шухрат Саидахмадов и Бердах Наурызбаев, главные редакторы изданий Makan.uz Лолагул Каллыханова и Kruz.uz Искандар Юсупов, а также сайта Kar24.uz Кумар Бегниязова были вызваны в прокуратуру Каракалпакстана и отдел внутренних дел Нукуса на «профилактическую беседу». Новость, которую они перепечатали (кроме Kar24.uz), появилась на сайте Repost.uz, хотя и не была доступна с главной страницы.

У журналистов и блогеров изъяли телефоны и ноутбуки, в конверты были помещены только мобильные устройства.

В Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) при Администрации президента Узбекистана указали на нарушение закона сотрудниками правоохранительных органов, но отметили, что журналисты тоже нарушили закон, не проверив информацию. Заместитель генерального прокурора Узбекистана Светлана Артыкова сделала замечание прокурору Каракалпакстана Фархату Алламбергенову за инцидент.

Спустя три дня — 29 и 30 июля — журналисты и блогеры получили свои технические средства обратно.

Главный редактор Makan.uz Лолагул Каллыханова рассказала, что ее известили повесткой и вызвали в отдел внутренних дел Нукуса, где при участии сотрудника АИМК вскрыли конверт.

«На конверте стояли подписи, но я не знаю, открывали его без меня или нет. Я и раньше писала критические статьи, сообщала о случаях смерти пациентов с коронавирусом, которые не сообщались официальными органами. Я подумала, что они хотят вычислить моих информаторов. По этой причине меня не покидают подозрения, что телефон могли уже проверить без моего ведома. Например, вчера бот нашего Telegram-канала внезапно перестал работать, а через некоторое время вновь заработал», — сказала она.

Старый и новый телефоны Лолагул Каллыхановой. Фото: Makan.uz.

По ее словам, ей пришлось взять в долг у знакомого, чтобы купить новый телефон за 2,9 млн сумов.

«Сейчас после объявления смерти Мусы Ерниязова читатели оказывают психологическое давление. Пишут, что я добилась своего», — сказала журналист.

Главный редактор Kruz.uz Искандар Юсупов сообщил, что получил обратно телефон и ноутбук 29 июля.

«Я посмотрел конверт, с виду его никто не трогал, не открывал. При мне открыли телефон, зашли в Telegram и проверили публикации на моем канале. Процесс записали у себя на компьютере и взяли у меня расписку, что я забрал телефон и ноутбук лично. Я сказал им, зачем нужно было изымать у меня телефон и ноутбук, если нужно было только проверить публикации в моем канале. Это можно сделать и с других телефонов тоже. Ответили, что было такое поручение», — рассказал журналист.

Искандар Юсупов заявил, что выставляет свои телефон и ноутбук на продажу.

«Возможно, они не открывали мои устройства, но сомнения все равно есть. Я не доверяю им. Поэтому хочу обновить телефон и ноутбук», — сказал он.

Блогер Султанбек Зияев получил телефон 30 июля также при участии сотрудника АИМК в Нукусском ОВД. По его словам, конверт также открыли при нем и сообщили, что он не вскрывался без его ведома. Затем также проверили публикации и оформили протокол об отсутствии информации о смерти Мусы Ерниязова.

«Телефон вернули, но главный редактор Makan.uz Лолагул Каллыханова и другие сообщили, что меняют телефоны. Я тоже собираюсь так сделать. Потому что, когда я получал смартфон, не было людей, которые отобрали мое устройство. Технику вернул другой человек. У меня теперь [есть опасения насчет безопасности] моих аккаунтов», — заявил он.

Блогер Шухрат Саидахмадов вернул свой телефон 29 июля, но также планирует сменить его, поскольку при проверке были изучены только публикации в его канале — это можно было сделать и через другие устройства.

О смерти Мусы Ерниязов было официально сообщено 31 июля. Информация о его госпитализации в связи с заболеванием коронавирусом, появившаяся в социальных сетях в начале июля, 5 июля была опровергнута пресс-службой Жокаргы Кенеса. «Газета.uz» 2−3 июля обращалась в Нукусский штаб по борьбе с коронавирусом, Министерство здравоохранения Каракалпакстана и Жокаргы Кенес, где эту информацию также опровергли.

Только 18 июля Министерство здравоохранения Узбекистана подтвердило диагноз COVID-19 у Мусы Ерниязова. 30 июля директор Республиканского центра эндокринологии Анвар Алимов сообщил, что Муса Ерниязов находится в тяжелом состоянии в Нукусском филиале Республиканского центра хирургии имени В. Вахидова.

31 июля Минздрав Каракалпакстана сообщил, что Муса Ерниязов был госпитализирован 30 июня.