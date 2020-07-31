Наступил день, символизирующий собой человечность и доброту, любовь и благородство, несущий радость в души всех истинно верующих и проявляющий лучшие человеческие качества. В этот радостный день сеть дискаунтеров Havas искренне желает любви и счастья, удачи и исполнения всех желаний. Пусть милосердие станет светом, который развеет темноту нуждающихся, искренние молитвы будут услышаны создателем, а благие дела воздадутся миром.

Этот священный праздник испокон веков занимает важное место в духовной жизни узбекистанцев, наполняет души любовью, добротой и милосердием. Сегодня каждый может позабыть все трудности этого года, открыть души для радости и счастливо провести время со своей семьей. Направить все свои мысли в светлую сторону, творить добро и протянуть руку помощи нуждающимся.





Сложности этого года показали, насколько важно быть милосердными, терпеливыми и понимающими. Народ Узбекистана с достоинством переживает нелегкие времена и проявляет свои лучшие качества. В этом году множество соотечественников на деле доказали, что готовы прийти на помощь всем нуждающимся и помочь даже ценой собственной жизни и здоровья. Поэтому Курбан хайит является важным и радостным праздником в Узбекистане. Ведь именно этот священный день символизирует традиции и мировоззрение узбекистанцев, а также отражает их душу.

Сеть дискаунтеров Havas желает, чтобы эти высокие человеческие качества навсегда остались с узбекским народом. Пусть молитвы всегда будут услышаны, а жизнь всегда будет наполнена светом, любовью и добротой.

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