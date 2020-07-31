На протяжении многих лет праздник Курбан хайит, проникнутый светлыми чувствами, способствует сближению людей, утверждению в обществе идеалов добра и милосердия, учит уважению к традициям. Компания Dream City уверена, что изучение богатого научно-духовного наследия великих предков способствует воспитанию молодежи в духе высоких ценностей гуманизма.

Dream City Development желает, чтобы этот благословенный праздник принес с собой мир и радость в каждый дом и семью, послужил для всех поводом к проявлению лучших человеческих качеств, укреплению взаимопонимания, общественного согласия и гражданского единства.

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