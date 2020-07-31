Количество выявленных в Узбекистане случаев коронавируса COVID-19 превысило отметку 24 тысячи и составило 24009, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

31 июля обновлен антирекорд по дневному приросту новых случаев — он составил 738 случая. 111 случая подтверждено в карантинном центре в Ташкентской области и 627 — среди населения, контактировавшего с заболевшими.

По статистике Минздрава, число умерших пациентов с коронавирусом достигло 141, в пятницу сообщено о 5 новых случаях в Ташкенте. Статистика учитывает не все случаи или публикуется с опозданием.

В течение дня из медучреждений было выписано 784 пациента, общее число выздоровевших составило 14464, или 60%.

Сейчас на лечении в медучреждениях находится 9404 человек, состояние 594 из них тяжелое, 197 — крайне тяжелое.

Источник: Минздрав.