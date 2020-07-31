Количество выявленных в Узбекистане случаев коронавируса достигло 23271, увеличившись за день на 686 (днем ранее — 692), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Большая часть новых случаев — 628 — подтверждена среди населения и 58 — в карантинном центре в Ташкентской области.

В течение дня сообщено о 5 случаях смерти пациентов с коронавирусом, общее число умерших, по статистике Минздрава, достигло 136.

Число выздоровевших выросло на 743 и составило 13680, или 59%.

Сейчас на лечении в медучреждениях находится 9455 человека, состояние 436 из них тяжелое, 181 — крайне тяжелое.

На карантине в домашних условиях официально содержится 70467 человек, в стационарных — 22789.





Источник: Минздрав.