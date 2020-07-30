Министерство народного образования Узбекистане работает над тремя сценариями для начала учебного года, сообщила пресс-служба МНО.
При первом сценарии по мере стабилизации пандемии школы должны возобновить работу в обычном режиме. В МНО отметили, что это «лучший вариант» и для студентов.
«Международный опыт показывает, что дети школьного возраста реже заражаются, чем взрослые, риск переход болезни взрослым от детей также не высок», — добавили в министерстве.
Второй сценарий подразумевает продолжение учебы в режиме онлайн, если заключение Министерства здравоохранения о распространении коронавируса среди детей в стране будет отрицательным.
При третьем — гибридном — сценарии школы планируется перевести в систему классов. Решение об организации учебного процесса в онлайн-режиме или очной форме будет приниматься в каждом регионе исходя из карантинной ситуации в школе.
В МНО уточнили, что при этом варианте посещение школ будет свободным — родителям на начальном этапе предоставят право выбора формы обучения для своего ребенка.
Окончательное заключение по организации нового учебного года будет оглашено решением Республиканской специальной комиссии, добавили в министерстве.
В начале июля министр народного образования Шерзод Шерматов сообщал, что если к сентябрю эпидемиологическая ситуация улучшится, дети начнут учебу в школах, при этом трансляция уроков по телевидению не прекратится.
Комил Рахманкулов
Даже ёжику ясно что будет 100% онлайн обучение. Причем это сказали педсоставу одной из школ хамзинского района еще в июне месяце, когда у нас не было эпидемии пневмонии.
Нехватка койко мест, нехватка врачей, дефицит лекарств, а некоторые практически отсутствуют, общественный транспорт не работает -- о каком очном обучении может идти речь?
Или они имели в виду 2021-2022 учебный год?
Isaac Kleiner
а почему не изучается 4-й вариант, что часть семей уже имеет иммунитет?
иммунные семьи должны быть восстановлены во всех гражданских правах.
Павел Чирцов
Как угодно, но не он-лайн! Пусть даже с октября