Министерство народного образования Узбекистане работает над тремя сценариями для начала учебного года, сообщила пресс-служба МНО.

При первом сценарии по мере стабилизации пандемии школы должны возобновить работу в обычном режиме. В МНО отметили, что это «лучший вариант» и для студентов.

«Международный опыт показывает, что дети школьного возраста реже заражаются, чем взрослые, риск переход болезни взрослым от детей также не высок», — добавили в министерстве.

Второй сценарий подразумевает продолжение учебы в режиме онлайн, если заключение Министерства здравоохранения о распространении коронавируса среди детей в стране будет отрицательным.

При третьем — гибридном — сценарии школы планируется перевести в систему классов. Решение об организации учебного процесса в онлайн-режиме или очной форме будет приниматься в каждом регионе исходя из карантинной ситуации в школе.

В МНО уточнили, что при этом варианте посещение школ будет свободным — родителям на начальном этапе предоставят право выбора формы обучения для своего ребенка.

Окончательное заключение по организации нового учебного года будет оглашено решением Республиканской специальной комиссии, добавили в министерстве.

В начале июля министр народного образования Шерзод Шерматов сообщал, что если к сентябрю эпидемиологическая ситуация улучшится, дети начнут учебу в школах, при этом трансляция уроков по телевидению не прекратится.