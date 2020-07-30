Межведомственная тарифная комиссия при Кабинете Министров Узбекистана 29 июля утвердила новый тариф на тепловую энергию, реализуемую Ташкентской ТЭС для Кибрайского района Ташкентской области.

Новый тариф на горячую воду и пар всех параметров для всех потребителей, в том числе оптовых потребителей-перепродавцов и теплично-парниковые хозяйств, а также для предприятия «Иссиклик Манбаи» установлен в размере 194350 сумов за 1 Гкал. Ранее тариф составлял 165600 сумов, для предприятия «Иссиклик манбаи» — 130560 за 1 Гкал.

Тариф включает НДС. Дата вступления нового тарифа в силу — 14 августа.