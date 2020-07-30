В завершение необычно умеренного для Узбекистана июля главный синоптик Узгидромета Зайцева Ирина перечислила особенности погоды минувшего месяца, а также рассказала, каким метеорологи прогнозируют август.

«Июль — середина лета, и чаще всего в этот месяц наблюдаются самые высокие значения температуры в годовом ходе. В этом году первая половина июля баловала жителей Узбекистана относительно комфортными погодными условиями. Дневная температура воздуха была в пределах +30…+35 градусов, лишь в отдельные дни достигая значений +36…+38. По южным районам температура была несколько выше, но даже в самые жаркие дни она не превышала +40…+41 градус», — говорится в обзоре.

Во второй половине месяца «чилля» взяла свое. В дневные часы температура стабильно достигала отметки +37…+40 градусов, по северу, югу и пустынной зоне местами доходила до +42…+43 градусов. Лишь изредка происходил кратковременный, незначительный и малоощутимый спад жары.

Средняя температура воздуха во второй половине месяца превышала климатическую норму на 1−2, местами на 3 градуса.

«Несмотря на довольно высокие значения температуры во второй половине месяца, нынешний июль был далеко не самым жарким. Во всяком случае, он был значительно менее жарким, чем июли в предыдущие 2019 и 2018 годы, которые характеризуются как два самых жарких за всю историю метеорологических наблюдений», — отметила Ирина Зайцева.

Очень жаркими были также июли 2015 и 2017 года, которые тоже входят в пятерку самых жарких июлей по большей части территории Узбекистана, напомнила синоптик.

В Ташкенте, например, в середине июля прошлого года на протяжении 13 дней подряд дневная температура воздуха превышала значение 40 градусов, в самые жаркие дни доходя до 43 градусов. По северу, югу и пустынной зоне температура повышалась до +44…+46 градусов, в отдельных пунктах — до +48.

Отличительной особенностью прошедшего июля было относительно частое выпадение дождей в предгорных и горных районах. Активная фронтальная зона, проходящая по территории Казахстана, периодически опускаясь на северо-восточные, восточные районы Узбекистана, обуславливала увеличение влажности, образование облачности и, в отдельные дни, выпадение локальных дождей, в основном по Ташкентской области и по областям Ферганской долины.

Месяц еще не закончился, а сумма осадков в Ташкенте за июль уже составила 3,7 мм. Это близко к климатической норме и отдает нынешнему июлю третье «место» после 2004 года (месячное количество осадков в июле 16 мм) и 2007 года (11 мм).

«Хочется отметить, что в летописи метеорологических наблюдений есть годы, когда Ташкент буквально „заливало“ дождем. В июле 1954 года в Ташкенте выпало 41 мм осадков, а в июле 1969 года — 39 мм. Однако гораздо чаще бывают июли, когда дождя в Ташкенте не выпадает совсем», — отметила синоптик.

Сегодня, 30 июля, по большей части территории Узбекистана сохраняется малооблачная, сухая погода с температурой +35…+38 градусов. На северо-западные районы Узбекистана произошел вынос влажного и прохладного воздуха с районов Поволжья. По Каракалпакстану и Хорезмской области ожидается облачная погода, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха понизится до +28…+33 градусов.

Завтра влажная и прохладная воздушная масса распространится на всю территорию Узбекистана. По Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза.

По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям кратковременный дождь возможен лишь в ночные и утренние часы, а по Андижанской, Наманганской, Ферганской областям кратковременный дождь и гроза возможны в вечерние часы. По Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям сохранится погода без осадков.

Дневная температура воздуха 31 июля понизится до +30…+33 градусов, таким образом в праздник Курбан хайит жителей страны ждет долгожданная прохлада.

В субботу, 1 августа, кратковременные дожди и грозы местами возможны лишь по Ташкентской области и областям Ферганской долины, по остальной территории страны ожидается погода без осадков. Дневная температура воздуха останется в пределах +30…+33 градусов.

В воскресенье, 2 августа, по большей части территории Узбекистана вновь ожидается сухая и малооблачная погода, только в отдельных предгорных и горных районах местами возможен кратковременный дождь, гроза.

На следующей неделе по всей территории страны ожидается преобладание погоды без осадков. Температура воздуха будет постепенно повышаться, вновь установится умеренно жаркая погода с температурой +36…+39 градусов.

В дальнейшем август ожидается близким к среднемноголетним значениям. Кратковременные дожди возможны лишь в отдельных, преимущественно предгорных и горных районах. Преобладающая температура ожидается в пределах ночью +17…+22 градусов, днем — +32…+37, в отдельные дни — до +40. В последней декаде месяца возможно понижение дневной температуры до +28…+33 градусов.

Синоптик напомнила, что август в Узбекистане — самый сухой месяц в году. Среднее число дней с осадками в августе — 1−2, в Ферганской долине и в горах — 3−6 дней. Среднее месячное количество осадков в августе по большей части территории — 1−2 мм, местами до 3−4 мм, в предгорьях и в горах 10−20 мм.