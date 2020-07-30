В результате дорожно-транспортного происшествия погиб старший инспектор профилактики ОВД Кунградского района, сообщила пресс-служба МВД Каракалпакстана.

Авария произошла 29 июля примерно в 01:40 на 868−869 км автомагистральный дороги А-380. Житель Канлыкульского района К. Б., управлявший автомобилем Nexia 3 в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и врезался в машину Nexia 1, стоявшую на обочине дороги.

В момент столкновения в салоне второго автомобиля находились старший инспектор ОП ОПП ОВД Кунградского района подполковник Мансур Ганибаев и его бывший помощник Жанибек Танатов, которые патрулировали вверенную им территорию.

Старший инспектор профилактики скончался на месте происшествия. Прокуратура Кунградского района ведет следственные действия.