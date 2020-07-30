Директором Агентства государственных услуг при Министерстве юстиции Узбекистана назначен Улугбек Исломович Мухаммадиев. Постановление о его назначении 29 июля подписал президент, сообщила пресс-служба Минюста.

До этого назначения Улугбек Мухаммадиев занимал должность первого заместителя советника президента по вопросам защиты прав граждан, контроля и координации работы с обращениями.

Прежний глава Агентства госуслуг Халилилло Турахужаев в конце июня возглавил Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.

Улугбек Мухаммадиев (1977 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного университета (1999) и Национального университета Узбекистана (2003). Трудовую деятельность начал в 2001 году делопроизводителем Службы государственного советника по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов.