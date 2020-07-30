Более 540 медицинских работников в Узбекистане заразились коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге в четверг со ссылкой на данные прошлой недели сообщил член штаба по борьбе с COVID-19, профессор Хабибулла Акилов, отвечая на вопрос «Газеты.uz».

Заместитель министра здравоохранения Улугбек Сабиров заявил, что зарегистрировано две смерти среди медиков от COVID-19.

Хабибулла Акилов также добавил, что в новой инфекционной больнице в Зангиатинском районе налажена правильна работа системы кондиционирования, благодаря чему не выявлено ни одного случая заражения среди врачей.

Напомним, что в середине апреля в Андижанской области было зарегистрировано 74 работника в сфере медицины, заболевших COVID-19.

Напомним, в числе 258 человек, удостоенных президентом Узбекистана наград за борьбу с пандемией, четверо награждены медалью «Жасорат» посмертно — медсестры Зулфия Джуманиязова и Феруза Тухтаева и врачи Алишер Уралов и Ботир Хамракулов.