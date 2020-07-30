Девелопер Bizning Uylar Development поздравляет всех со светлым праздником Курбан хайит. Компания желает, чтобы в это непростое время здоровье и вера изо дня в день лишь крепчали, а счастье и достаток никогда не покидали порог каждого дома.

Также Bizning Uylar Development отдельно поздравляет работников всех структур, которые всецело отдаются своей работе. Девелопер выражает свою признательность за то, что, позабыв о сне, отдыхе и личных интересах, они спасают человеческие жизни.

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