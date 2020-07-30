Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) 28 июля безвозмездно передали Министерству здравоохранения Узбекистана медицинское и лабораторное оборудование и расходные материалы на 902 тысячи долларов. Они, как ожидается, позволят провести в стране 25 тысяч тестов на COVID-19, сообщило посольство США в Узбекистане.

Последняя передача была частью из 2,07 млн долларов, которые CDC обязались выделить для поддержки Узбекистана в ответе на COVID-19.

«Во время вспышки пандемии CDC оказал Узбекистану помощь и в других областях, включая поддержку в создании Центра ускоренных мер во время чрезвычайных ситуаций общественного здравоохранения, улучшении скрининга здоровья в пунктах въезда, предоставлении онлайн-консультаций по клиническому и лабораторному эпиднадзору, а также управлению данными и отслеживанию контактов», — говорится в сообщении.

Как отмечает посольство, на сегодняшний день США через Агентство по международному развитию (USAID) предоставило Узбекистану более 6 млн долларов для борьбы с коронавирусом.