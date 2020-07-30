Количество подтвержденных в Узбекистане случаев коронавируса по итогам 29 июля достигло 22585, увеличившись за день на 692 — это новый антирекорд, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. 96 новых случаев было выявлено в карантинном центре под Ташкентом и 596 — у бывших в контакте с инфицированными.

В течение дня сообщено о 5 случаях смерти пациентов с COVID-19: 4 — в Ташкенте и 1 — в Сырдарьинской области. Среди них — 22-летняя беременная жительница Учтепинского района столицы О. Х. — это шестой случай смерти беременных в городе за последние пять дней. Общее число умерших, согласно публикуемым данным Минздрава, достигло 131.

За день из медучреждений было выписано 672 пациента, число выздоровевших достигло 12937, или 57%.

Сейчас на стационарном лечении находится 9517 человек, состояние 365 из них тяжелое, 172 — крайне тяжелое.

Источник: Минздрав.