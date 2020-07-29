«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает рецепты сладкой и несладкой выпечки на Курбан хайит.

Несладкая выпечка

Катлама с зеленью





Перед хрустящим многослойным тестом с румяной корочкой и горячим чаем никто не сможет устоять.

Шашлык-самса





Если простой самсой семью не удивить, то можно испечь оригинальную косичку с мясом на шпажках. Шашлык-самса станет настоящим украшением праздничного стола.

Овощная самса





Еще один рецепт самсы, но при этом очень простой и вкусный. Сочетание хрустящего слоеного теста и сочной начинки понравится тем, кто не ест мяса.

Самса «Пармуда»





Этот рецепт прекрасен и оригинальной подачей, и вкусом. Эти четыре маленькие самсушки, склеенные между собой, обычно пекут в тандыре, но и в духовке они получаются очень вкусными.

Беляши с мясом в духовке





Беляши традиционно жарят, но не менее вкусными они получаются, если их запечь в духовке. Готовые беляши с ароматной и сочной начинкой отлично подойдут в качестве закуски к любому первому блюду.

Сладкая выпечка

Шоколадные профитроли





Эти шоколадные пирожные станут прекрасным угощением для всех, кто неравнодушен к сладкому и шоколадному.

Быстрый творожный пирог





Простой и беспроигрышный рецепт пирога с творогом, с которым справится даже начинающая хозяйка. На приготовление уйдет минимум времени и сил.

Хворост в духовке





Хворост в духовке — это отличная альтернатива жаренному во фритюре. При этом хворост получается не менее воздушным, аппетитным и хрустящим.

Ореховое пирожное с шоколадной глазурью





Удивительно вкусный рецепт орехового пирожного с шоколадной глазурью. Приготовить такой десерт совсем не сложно, главное следовать рецепту. Готовое пирожное можно украсить орешками.

Торт «Наполеон»





Этот торт с нежным и воздушным кремом, в составе которого присутствует вареная сгущенка, будет самым ожидаемым угощением на праздничном столе.

Медовик «Рыжик»





Нежные, тающие во рту медовые коржи, пропитанные сметанным кремом — незабываемый вкус детства. По этому рецепту получится ароматный медовый торт, готовить который одно удовольствие.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

Facebook: fb.com/zirauz

Instagram: @zirauz

Telegram на узбекском языке: t.me/zirauzuz

Telegram на русском языке: t.me/zirauz

Группа в Telegram: t.me/zirauz_chat

Телефон редакции: (+99878) 148−15−55

Telegram: (+99899) 837−15−15