«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает рецепты сладкой и несладкой выпечки на Курбан хайит.
Несладкая выпечка
Катлама с зеленью
Перед хрустящим многослойным тестом с румяной корочкой и горячим чаем никто не сможет устоять.
Шашлык-самса
Если простой самсой семью не удивить, то можно испечь оригинальную косичку с мясом на шпажках. Шашлык-самса станет настоящим украшением праздничного стола.
Овощная самса
Еще один рецепт самсы, но при этом очень простой и вкусный. Сочетание хрустящего слоеного теста и сочной начинки понравится тем, кто не ест мяса.
Самса «Пармуда»
Этот рецепт прекрасен и оригинальной подачей, и вкусом. Эти четыре маленькие самсушки, склеенные между собой, обычно пекут в тандыре, но и в духовке они получаются очень вкусными.
Беляши с мясом в духовке
Беляши традиционно жарят, но не менее вкусными они получаются, если их запечь в духовке. Готовые беляши с ароматной и сочной начинкой отлично подойдут в качестве закуски к любому первому блюду.
Сладкая выпечка
Шоколадные профитроли
Эти шоколадные пирожные станут прекрасным угощением для всех, кто неравнодушен к сладкому и шоколадному.
Быстрый творожный пирог
Простой и беспроигрышный рецепт пирога с творогом, с которым справится даже начинающая хозяйка. На приготовление уйдет минимум времени и сил.
Хворост в духовке
Хворост в духовке — это отличная альтернатива жаренному во фритюре. При этом хворост получается не менее воздушным, аппетитным и хрустящим.
Ореховое пирожное с шоколадной глазурью
Удивительно вкусный рецепт орехового пирожного с шоколадной глазурью. Приготовить такой десерт совсем не сложно, главное следовать рецепту. Готовое пирожное можно украсить орешками.
Торт «Наполеон»
Этот торт с нежным и воздушным кремом, в составе которого присутствует вареная сгущенка, будет самым ожидаемым угощением на праздничном столе.
Медовик «Рыжик»
Нежные, тающие во рту медовые коржи, пропитанные сметанным кремом — незабываемый вкус детства. По этому рецепту получится ароматный медовый торт, готовить который одно удовольствие.
Еще больше рецептов — на Zira.uz.
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