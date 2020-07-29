На 55-м году жизни скончался заместитель министра финансов Узбекистана Ёркин Эргашевич Турсунов, сообщила пресс-служба Министерства финансов. Причина смерти не уточняется.

Ёркин Турсунов родился в 1965 году в Хатирчинском районе Навоийской области. В 1990 году окончил Ташкентский институт народного хозяйства. С марта 2019 года работал замглавы Минфина.

Ранее также работал исполнительном директором внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов (2018−2019), замминистра финансов (2016−2018 и 2006−2012), замминистра внутренних дел — начальником службы финансового и социального обеспечения (2012−2016), начальником финансового управления Навоийского областного хокимията (2002−2006).