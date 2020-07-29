Первый частный предпринимательский университет TEAM объявил о начале приема документов для поступления. В 2020—2021 учебном году университет примет 500 студентов и выдаст гранты, покрывающие больше трети стоимости обучения.

Проректор TEAM University Алексей Семёнов рассказал о том, что ждет студентов в новом учебном году, какие возможности предоставляет университет и как происходит процесс поступления. Алексей Семёнов обладает степенью магистра Кембриджского университета и имеет многолетний опыт управления службой академического отдела. В его задачи входит работа с иностранным партнером — London South Bank University (LSBU) — по выдерживанию британских стандартов качества обучения, а также прием абитуриентов и административная работа со студентами.





TEAM University — это первый в Ташкенте университет, который будет готовить выпускников с предпринимательским мышлением, готовых создавать собственные стартапы и активно участвовать в развитии экономики страны.

Университет TEAM нацелен на предоставление студентам возможности получать не только теоретические, но и практические знания, которые будут актуальны для работы на рынке Узбекистана не только сегодня, но и через четыре года, после окончания обучения. Достижение этой цели возможно при совмещении академической направленности обучения с развитием soft skills, обмене опытом с ведущими предпринимателями Ташкента, исследованием местной бизнес-среды, разборе реальных кейсов со всего мира и акценте на лидерские и коммуникативные навыки.





Что ждет студентов TEAM University в новом учебном году?

Первый год обучения — общепрофилирующий, а начиная со второго года обучения студенты смогут выбрать одно из трех направлений в сфере бизнес-менеджмента. Образование предоставляется на английском языке и включает в себя тесное сотрудничество с рынком Узбекистана: стартап-инкубаторы, стажировки в лучших компаниях страны, нетворкинг с успешными предпринимателями, лекции от иностранных экспертов в области предпринимательства.

TEAM University ставит своей целью выпустить технологически продвинутых молодых предпринимателей, поэтому процесс обучения максимально интерактивен и включает в себя применение новых технологий и цифровизацию образования.





Кампус TEAM University — это современное здание с удобными аудиториями, коворкинг-зонами, открытыми общественными пространствами и паркингом. Для студентов созданы все условия для продуктивного обучения и самовыражения в комфортной атмосфере. Кроме того, администрация TEAM University учитывает риски и возможные коррективы в учебном процессе в виду ситуации, сложившейся в мире из-за пандемии коронавируса COVID-19. Для смягчения последствий возможных ограничений без ущерба для учебного процесса TEAM University разрабатывает материалы и готовится к применению педагогических технологий, позволяющих достигать поставленных результатов обучения в онлайн-, смешанном и традиционном режиме.

Новое учебное заведение сотрудничает с британским предпринимательским университетом London South Bank University, входящим в топ-1000 лучших университетов мира. Стандарты обучения соответствуют британским критериям качества и позволяют выпускникам начать строить свою карьеру не только в Узбекистане, но и за рубежом.





Как поступить в TEAM University?

В 2020—2021 учебном году университет предоставляет 500 мест для абитуриентов со всего Узбекистана. Весь процесс подачи документов организован онлайн на специальной платформе и продлится до конца августа.

Критерии отбора абитуриентов основаны на британских стандартах в соответствии с предписаниями британского Агентства по обеспечению качества образования (QAA) и требованиями британского партнера LSBU. Таким образом, минимальные требования к поступающим в университет TEAM должны быть не ниже, чем критерии отбора для поступления в вузы Соединенного Королевства.





В 2020—2021 учебном году университет принимает студентов без вступительных экзаменов.

Для поступления нужны следующие документы:

Аттестат об окончании среднего или средне-специального образования. Сертификаты, признаваемые британским партнером, и соответствующие уровню CEFR B2, например: IELTS (Overall 5.5; Writing 5.0);

Cambridge English (Overall 162; Writing 154);

TOEFL iBT (Overall 72; Writing 14);

Duolingo (Overall 90);

другие сертификаты также рассматриваются в индивидуальном порядке. Копия паспорта.

Все документы, а также анкета принимаются онлайн в системе регистрации университета TEAM: registration.teamuni.uz

Как получить грант?

Абсолютно у всех студентов TEAM University в первый год обучения будет возможность получить грант в размере 35% от стоимости обучения — 20,6 млн сумов. Для получения гранта принятым на курс студентам нужно отправить видео на тему «Почему TEAM University?» или написать эссе на аналогичную тему на английском языке.

Начиная со второго года, студенты с отличной успеваемостью смогут получить до 100% покрытия стоимости контракта от учредителей университета и партнерских организаций.

TEAM University — это международное качество обучения, комфортная атмосфера и сбалансированное сочетание практической работы и академических знаний. TEAM University — это место для тех, кто хочет стать частью современного бизнес-рынка Узбекистана и сделать его лучше.

Узнать больше о TEAM University и подать документы онлайн можно на сайте teamuni.uz.

Получить подробную информацию относительно обучения в TEAM University можно по телефону: (+998) 71−200−20−60.

Telegram: t.me/TEAMuniversityuz

Instagram: @teamuni_uz

Facebook: fb.com/teamuni.uz

На правах рекламы.