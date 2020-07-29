На укрепление материально-технической базы вновь образованной Службы санэпидблагополучия направят средства международных финансовых институтов в размере 194 млн долларов. Об этом говорится в указе президента Узбекистана «О мерах по ослаблению коронавирусной пандемии, коренном совершенствовании системы санитарно-эпидемиологического благосостояния и здравоохранения населения» от 25 июля.

Как сообщалось ранее, этим же указом на базе Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения и Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора при Кабинете Министров создана Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

Из документа следует, что служба вместе с организациями, входящими в ее структуру, образуют единую систему и при ней появится внебюджетный специальный фонд. Остаток всех внебюджетных средств Агентства санэпидблагополучия и Госинспекции санэпиднадзора будут полностью перечислены в новообразованный фонд.

Источниками финансирования фонда определены:

50% средств, поступивших от штрафов за нарушение карантина и пени, начисленных за просрочку оплаты штрафов (25% средств, поступивших от штрафов и пени за просрочку, — от проведения контрольных мероприятий совместно с другими госорганами);

и пени, начисленных за просрочку оплаты штрафов (25% средств, поступивших от штрафов и пени за просрочку, — от проведения контрольных мероприятий совместно с другими госорганами); 15% от реализации подведомственными организациями профильных платных услуг гражданам и организациями после восполнения совокупных затрат на их реализацию. Здесь уточняется, что служба получит право оказания платных услуг населению (лабораторных услуг, сертификации, экспертизы) в целях улучшения собственной материально-технической базы и поощрения работников.

гражданам и организациями после восполнения совокупных затрат на их реализацию. Здесь уточняется, что служба получит право оказания платных услуг населению (лабораторных услуг, сертификации, экспертизы) в целях улучшения собственной материально-технической базы и поощрения работников. доходы от размещения временно свободных средств фонда на депозиты в коммерческих банках и другие не запрещенные законодательством источники.

На финансирование укрепления материально-технической базы Службы санэпидблагополучия (строительство, реконструкция и капитальный ремонт, обеспечение высокотехнологическим оборудованием, аппаратурой, инвентарем, спецтехникой) будет выделено 1,7 млрд сумов (более 165 тысяч долларов) из государственного бюджета и 194,5 млн долларов за счет средств Всемирного банка, Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

Как мы писали ранее, документом предусмотрена выплата ежедневной доплаты в размере 6% от месячной зарплаты медицинским, санитарно-эпидемиологическим и другим работникам санитарно-эпидемиологической службы за период участия в мероприятиях по борьбе с коронавирусом.

Кроме этого, Кабинету Министров до 1 декабря поручено утвердить обновленную систему оплаты труда медработников и работников службы на период после завершения пандемии коронавируса.

Указом вводится новый порядок выплаты надбавок работниками службы. Так, с 1 января 2021 года сотрудникам, имеющим ученую степень кандидата наук или доктора философии (PhD), дополнительно к заработной плате выплачивается 30% от должностного оклада, а докторам наук (DSc) — 60%.

Документом утвержден План пересмотра санитарных правил, норм и гигиенических нормативов в 2020—2025 годах, для реализации которого будут привлечены специалисты ВОЗ и другие международные эксперты.

Напомним, этим же указом установлено, что с 1 октября предпринимателям начнут выдавать знак санитарно-эпидемиологического благополучия. Такие знаки будут иметь три категории — «зеленый», «желтый» и «красный» — и действовать в течение 12 месяцев.