На укрепление материально-технической базы вновь образованной Службы санэпидблагополучия направят средства международных финансовых институтов в размере 194 млн долларов. Об этом говорится в указе президента Узбекистана «О мерах по ослаблению коронавирусной пандемии, коренном совершенствовании системы санитарно-эпидемиологического благосостояния и здравоохранения населения» от 25 июля.
Как сообщалось ранее, этим же указом на базе Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения и Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора при Кабинете Министров создана Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.
Из документа следует, что служба вместе с организациями, входящими в ее структуру, образуют единую систему и при ней появится внебюджетный специальный фонд. Остаток всех внебюджетных средств Агентства санэпидблагополучия и Госинспекции санэпиднадзора будут полностью перечислены в новообразованный фонд.
Источниками финансирования фонда определены:
- 50% средств, поступивших от штрафов за нарушение карантина и пени, начисленных за просрочку оплаты штрафов (25% средств, поступивших от штрафов и пени за просрочку, — от проведения контрольных мероприятий совместно с другими госорганами);
- 15% от реализации подведомственными организациями профильных платных услуг гражданам и организациями после восполнения совокупных затрат на их реализацию. Здесь уточняется, что служба получит право оказания платных услуг населению (лабораторных услуг, сертификации, экспертизы) в целях улучшения собственной материально-технической базы и поощрения работников.
- доходы от размещения временно свободных средств фонда на депозиты в коммерческих банках и другие не запрещенные законодательством источники.
На финансирование укрепления материально-технической базы Службы санэпидблагополучия (строительство, реконструкция и капитальный ремонт, обеспечение высокотехнологическим оборудованием, аппаратурой, инвентарем, спецтехникой) будет выделено 1,7 млрд сумов (более 165 тысяч долларов) из государственного бюджета и 194,5 млн долларов за счет средств Всемирного банка, Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.
Как мы писали ранее, документом предусмотрена выплата ежедневной доплаты в размере 6% от месячной зарплаты медицинским, санитарно-эпидемиологическим и другим работникам санитарно-эпидемиологической службы за период участия в мероприятиях по борьбе с коронавирусом.
Кроме этого, Кабинету Министров до 1 декабря поручено утвердить обновленную систему оплаты труда медработников и работников службы на период после завершения пандемии коронавируса.
Указом вводится новый порядок выплаты надбавок работниками службы. Так, с 1 января 2021 года сотрудникам, имеющим ученую степень кандидата наук или доктора философии (PhD), дополнительно к заработной плате выплачивается 30% от должностного оклада, а докторам наук (DSc) — 60%.
Документом утвержден План пересмотра санитарных правил, норм и гигиенических нормативов в 2020—2025 годах, для реализации которого будут привлечены специалисты ВОЗ и другие международные эксперты.
Напомним, этим же указом установлено, что с 1 октября предпринимателям начнут выдавать знак санитарно-эпидемиологического благополучия. Такие знаки будут иметь три категории — «зеленый», «желтый» и «красный» — и действовать в течение 12 месяцев.
Виктор Бухараев
Отправить то отправили, главное чтобы не разворовали.
Anvar
Интересно какая часть этих денег будут использоваться по назначению, а какую присвоят, и узнает ли общественность и правоохранительные органы про похищенную часть денег?
Виталий Маслов
Ну да, на пустом месте же создается, поэтому опять на строительство, реконструкцию надо выделить 370 миллионов долларов. И платные услуги будет оказывать, и средства на депозитные вклады класть. Отлично устроились! У нас что, на каждую реорганизацию одного-в_другое-опять_обратно по 360 миллионов долларов дают??? Это такой способ “осваивать“ деньги ничего по сути не делая??? Плюс, первый пункт — 50% от штрафов за нарушение карантина явно будет способствовать продлению этого самого карантина до бесконечности, ибо кормушка вечная! Браво!
Artem Tom
Сложно не испытывать чувство гордости за наше государство.
Комил Рахманкулов
Оборудование, инвентарь ладно понятно. Но зачем сейчас опять строительство, реконструкция и капитальный ремонт??? У СЭСа же есть здания, в которых они работали. Тем более реконструкция и капитальный ремонт в Узбекистане означает отделку тяп-ляп. Строительное лобби опять в деле, им ничто не помеха, и до карантина и во время карантина добывают себе заказы.
Особо порадовало что фонд будет формироваться также из ш7трафов. О реальной материальной помощи населению ни разу не заикнулись, но штрафы пожалуйста.
Сегодня прочитал в кунуз, что внешний долг Таджкистана за 6 месяцев увеличилось на 170 млн долларов. Для нашей власти получение траншей на сумму 200 лямов превратилось в еженедельную привычку типа как сходить в ресторан. Кто будет возвращать эти баснословные миллиарды с процентами??? Очевидно же, республика не будет в состоянии возвращать такие долги и просто будет погашать задолженность путем передачи стратегических предприятий и месторождений по бросовым ценам.
Тимофей Ильенко
Может не надо направлять, все равно на местах разворуют.
Xumoyun Yosinbekov
Кучеряво. Поехало.