В Узбекистане зарегистрировано 234 случая заражения беременных женщин коронавирусом, сообщила начальник управления Министерства здравоохранения Барно Абдусаматова в интервью телеканалу «Узбекистан 24» в среду.

По ее словам, 120 из этих пациенток выздоровели и выписаны из медучреждений. Всего под наблюдением на карантине находятся свыше 2500 беременных женщин.

Барно Абдусаматова не назвала точное количество умерших, отметив только, что показатель смертности среди беременных составляет 2,9% (7 человек).

«Смертельные случаи наблюдались у тех беременных, у которых были сопутствующие заболевания. Это ожирение II и III степени, сердечно-сосудистая недостаточность, заболевания дыхательной системы, почек. Но на практике, а также согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, у беременных женщин только с коронавирусом случаев смерти не наблюдалось», — сказала она.

Ранее Минздрав сообщил о смерти пяти беременных женщин, у которых был COVID-19, в Ташкенте за четыре дня.

В середине марта ВОЗ заявила, что ведутся исследования по изучению воздействия инфекции COVID-19 на беременных. «Данные ограничены, но доказательства того, что риск тяжелого течения заболевания [у беременных женщин] выше, чем в остальной популяции, отсутствуют», — отметили в организации.

Однако известно, что поскольку во время беременности происходят изменения в организме, в том числе в иммунной системе, некоторые респираторные инфекции могут представлять серьезную угрозу для беременных, сообщала ВОЗ.

«Поэтому важно, чтобы беременные принимали профилактические меры защиты от COVID-19 и сообщали лечащему врачу о возможных симптомах (в частности, таких как повышенная температура тела, кашель, затрудненное дыхание)», — отмечала организация.