В социальных сетях распространилась информация о том, что налоговые органы активно штрафуют предпринимателей, которые нарушили сроки представления отчетности и прочие нормы, следуя так называемому «дневному плану штрафов».

Пресс-служба Государственного налогового комитета заявила, что информация о «плане по штрафам» не соответствует действительности.

«Меры административного воздействия применяются по отношению к налогоплательщикам, нарушившим сроки представления отчетности и уплаты налогов, установленные законодательством», — следует из сообщения.

По данным ГНК, согласно статье 111 Налогового кодекса сегодня комитет приостановил операции по счетам в банках 3375 субъектов предпринимательства, не представивших налоговую отчетность по НДС за май.

Отмечается, что 20 июня (суббота) выпадал на выходной день, в связи с этим дата истечения срока исполнения налоговых обязательств — представление налоговой отчетности и уплаты в бюджет НДС за май — была перенесена на 22 июня (понедельник).

«Несмотря на это более 3000 действующих субъектов предпринимательства не выполнили свои налоговые обязательства, нарушив порядок представления налоговой отчетности и уплаты налога, установленный статьей 273 Налогового кодекса», — говорится в сообщении.

В ГНК заверили, что в персональные кабинеты налогоплательщиков были направлены уведомления о несвоевременном предоставлении налоговой отчетности, а также предупреждение о возможном приостановлении операций по его счетам в банке с указанием вышеуказанных причин.

Учитывая тот факт, что все сроки сдачи налоговой отчетности по НДС и ряду других налогов за май месяц истекли, ГНК напоминает об обязанностях налогоплательщиков.

Налоговую отчетность необходимо представлять только по тем налогам, в отношении которых лицо признается налогоплательщиком, в сроки, установленные Налоговым кодексом, отметили в пресс-службе комитета.

Согласно части первой статьи 175 Кодекса об административной ответственности, непредставление, несвоевременное представление или представление по неустановленной форме налоговых отчетов, расчетов и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов влечет наложение штрафа от 1 до 3 базовых расчетных величин.

Указом президента (УП-6029) установлено, что в 2020 году в случаях, определенных Государственным налоговым комитетом, не налагается штраф за непредставление в установленный налоговым законодательством срок налоговой отчетности, если от установленного срока представления налоговой отчетности прошло не более пяти дней.

В ГНК попросили учитывать вышеизложенное при представлении налоговой отчетности по НДС за июнь.