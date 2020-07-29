Правительство Японии и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) безвозмездно выделят 7,25 млн долларов в рамках второго проекта по улучшению управления саранчой в странах Центральной Азии. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе посольства Японии в Узбекистане.

Для уменьшения ущерба, наносимого саранчой, в Узбекистане планируется создать систему трансграничного сотрудничества в шести странах, включая Казахстан и Туркменистан.

Для борьбы с саранчой Узбекистану будет предоставлено средства и оборудование примерно на 600 тысяч долларов: пестициды, опрыскиватели, транспортные средства, оборудование для уменьшения ущерба, а также для системы сбора информации о местоположении саранчи и анализа данных.

К 2025 году планируется создать систему мониторинга для раннего обнаружения и уничтожения кузнечиков в центрально-азиатском районе, охватывающем в пять раз большую территорию, чем в 2019 году.