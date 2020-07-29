Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры в стране еще на две недели с последующим поэтапным смягчением, сообщается на сайте Акорды.

Решение принято для «дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах».

Ужесточенный карантинный режим введен в Казахстане с 5 июля. Он действовал сначала две недели, но затем был продлен до конца месяца. Власти возобновили ограничительные меры на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране.

Как отмечается в сообщении Акорды, с 5 июля число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране снизилось на 29%. Количество заболевших стабилизировалось на уровне 1500−1600 человек в сутки. Загруженность стационаров упала на 43%, в том числе реанимационных палат — на 27%, уменьшилось количество вызовов скорой медицинской помощи.

По данным на 29 июля, в Казахстане выявлено 86,1 тысячи случаев коронавируса, 56,6 тысячи человек выздоровели, 793 умерли.