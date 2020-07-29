Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Кунградском районе Каракалпакстана, сообщил Следственный департамент при МВД Узбекистана.

ДТП произошло на автодороге А-380, пролегающей по территории поселка Жаслык, 23 июля примерно в 18:05.

Водитель грузового автомобиля DAF FT XF 105, 26-летний Ш. С., не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с левой частью грузовика VOLVO, которым управлял гражданин Украины 32-летний И. С. После автомобиль Ш. С. въехал во вторую фуру VOLVO, ехавшую следом, под управлением гражданина Украины 29-летнего Ю. К.

В результате столкновения Ш. С. погиб на месте, его машина и второй грузовик VOLVO сгорели полностью.

Следственное отделение при ОВД Кунградского района возбудило дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека). Ведется предварительное следствие.