Сеть магазинов бытовой техники и электроники idea проводит выгодную акцию Barakali Xaridlar.
С 27 июля по 5 августа, покупая в рассрочку бытовую технику Artel или Shivaki на сумму от 1 млн сумов, каждый покупатель получает ценный подарок.
В зависимости от суммы покупки магазин дарит следующие подарки:
от 1 млн до 2 млн сумов — весы, электрочайник, мобильный телефон;
от 2 млн до 3 млн сумов — миксер, утюг, блендер;
от 3 млн до 5 млн сумов — телефон, мясорубка, мини-печь;
от 5 млн до 7 млн сумов — пылесос, микроволновая печь, мини-печь;
от 7 млн до 10 млн сумов — пылесос, стиральная машина, мини-печь;
от 10 млн сумов и выше — мини-холодильник, газовая плита, телевизор.
Условия акции:
- в акции участвуют все товары Artel и Shivaki;
- при совершении покупки на определенную сумму вручается только один подарок из вышеуказанной категории;
- рассрочка выдается без первоначального взноса и распространяется на все виды товаров;
- в акции могут принять участие только граждане Узбекистана в возрасте от 24 лет.
Акция проходит с 27 июля по 5 августа.
Доставка по Ташкенту осуществляется бесплатно.
Подробные условия акции доступны по ссылке.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−230−77−99.
Сайт: ideastore.uz
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