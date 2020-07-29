Асаджон Азатбекович Ходжаев назначен новым директором Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в АИМК.

Должность директора оставалась вакантной после ухода Комила Алламжонова в конце января вместе с замдиректора Саидой Мирзиёевой в Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа. Асаджон Ходжаев был представлен коллективу агентства в качестве директора в среду вечером.

Асаджон Ходжаев (1970 г. р.) окончил Ташкентский электротехнический институт связи (1993). В 2004—2011 годах работал заместителем генерального директора Агентства связи и информатизации, в 2011—2012 годах был генеральным директором Агентства интеллектуальной собственности, в 2012—2017 годах — директором Национальной библиотеки Узбекистана.

С марта по декабрь 2017 года занимал пост заместителя государственного советника — руководителя пресс-службы президента Узбекистана. В 2017—2018 годах работал первым заместителям руководителя Научно-просветительского мемориального комплекса имени первого президента Ислама Каримова.

В 2018—2019 годах был директором Центра информационной безопасности и содействия в обеспечении общественного порядка при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций.

До нынешнего назначения — с ноября 2019 года — работал начальником Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций.