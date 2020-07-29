В Ферганской области готовятся дополнительные койко-места для пациентов с COVID-19 и граждан, которые были с ними в контакте. В больницах региона уже подготовлено 3000 мест. Для этих целей оборудуются также 14 крупных спортивных комплексов области, сообщила пресс-служба регионального хокимията.

«До 1 августа запланировано создание резерва в 12600 койко-мест. Работа в этом направлении продолжается. Для этого также привлечены частные клиники области. В центре Ферганы построили трехэтажную больницу на 70 мест», — цитирует пресс-служба главу области Шухрата Ганиева.

Отмечается, что работа по перепрофилированию 14 спорткомплексов региона в распределительные центры для больных COVID-19 и контактировавшими с ними гражданами находится на завершающей стадии.

В самой Фергане готовится восемь таких центров с резервом в несколько тысяч койко-мест. Несколько спортзалов спецшколы олимпийского резерва в городе разделены на палаты, каждая оснащена необходимым медоборудованием.

«В настоящее время в эти центры доставили 500 кислородных концентраторов и столько же аппаратов ИВЛ. На эти цели из местного бюджета выделены дополнительные средства. Кроме того, для создания лекарственного запаса выделено более 10 млрд сумов», — сказал заместитель хокима области, руководитель областного штаба по борьбе с коронавирусом Файзулло Касымов.

Сообщается, что дополнительные места также готовятся в залах детско-юношеских спортивных школ в Коканде. В общей сложности в городе будет создано 2600 мест.

Ранее о создании резерва в 8000 койко-мест сообщал хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов. Еще 12000 мест должны организовать местные власти в санаториях, домах отдыха, лагерях, общежитиях колледжей и лицеев в Ташкентской области.