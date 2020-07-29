Правительство Таджикистана прекратило подачу электроэнергии в Узбекистан и Афганистан раньше установленного международными договорами срока из-за маловодья крупных рек Вахш и Пяндж, а также ограничило ее подачу по стране с целью предотвращения проблем в зимний период. Об этом говорится в обращении правительства к жителям Таджикистана.

«Осенью и зимой 2019−2020 года в зоне формирования русла рек Вахш и Пяндж выпало слишком мало снега — 50% объема прошлых лет, такая ситуация в Таджикистане возникла впервые», — отмечается в документе.

Cейчас, по данным Кабинета Министров Таджикистана, вода в русле Пянджа по сравнению с прошлыми годами меньше на 2000 кубометров, в том числе в реке Вахш меньше на 800 кубометров, то есть на 50%, это говорит о том, что в горах слишком мало запасов снега.

В Нурекском водохранилище запасов воды по сравнению с прошлым годом на 17 метров меньше.

«Если такая ситуация продолжится, то запасы воды в водохранилище уменьшатся, в зимний период возникнут серьезные проблемы по обеспечению электроэнергией населения и отраслей национальной экономики. В стране 50% произведенной электроэнергии использует население, сегодня рациональным расходованием электроэнергии мы сможем предотвратить предстоящие осенью и зимой проблемы», — говорится в обращении.

Правительство Таджикистана попросило жителей страны отнестись с пониманием к решению, «принятому с единственной целью — резервирование воды в Нурекском водохранилище».

Напомним, на прошлой неделе «Национальные электрические сети» Узбекистана сообщили о введении временных ограничений в поставке энергии в объеме 1,5−2 млн кВт•ч (0,8−1% дневного потребления). Одна из причин — снижение импорта энергии из Таджикистана. Компенсировать потери планировалось за счет поставок электроэнергии из Туркменистана.

Сегодня, 29 июня, «Национальные электрические сети» выступили с заявлением, что в настоящее время в Узбекистане нет недостатка электроэнергии.

По данным энергетической компании, объем импорта электроэнергии из Туркменистана был увеличен еще 27 июля с обычных 80 МВт в сутки до 200 МВт. К настоящему времени объем поставленной в Узбекистан электроэнергии через 500-киловаттную воздушную линию «Каракуль — Сердар» и 110-киловаттную «Дашогуз — Шават» составил 400−430 МВт, что равно 4−4,5% от объема электроэнергии, производимой в Узбекистане.

В компании отметили, что основная часть электроэнергии, поставляемой потребителям Узбекистана, вырабатывается тепловыми и гидроэлектростанциями внутри страны.