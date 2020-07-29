Пандемия коронавируса внесла значительные перемены в жизнь всех жителей Узбекистана. Адаптироваться к новым условиям приходится и многим компаниям, включая производителей систем оконных профилей. Ведь несмотря на непростую ситуацию, потребителям все так же нужно улучшать жилищные условия, делать ремонт и строить дома. И как здесь обойтись без качественных окон, которые будут сохранять тепло и уют на многие годы?

Компания Ekopen — один из признанных лидеров Узбекистана в сфере производства ПВХ-профилей для оконных и дверных конструкций — всегда стремится предоставлять потребителям не только качественный продукт и сервис, но также и передовые решения в плане безопасности и надежности.

На текущий момент на рынке производителей ПВХ-профилей Узбекистана представлено более 20 компаний. Ekopen как никто знает, что на высококонкурентном рынке порой трудно достучаться до сердец своих потребителей, поэтому компания регулярно проводит различные акции и применяет креативный подход в рекламе.





В июле Ekopen представил еще один нестандартный рекламный ход — производитель запустил собственный короткометражный сериал «Бесконечный ремонт». Он в шуточной форме поднимает все проблемы, с которыми сталкивается большинство молодых семей во время обустройства семейного очага.

Каждый из 10 эпизодов ситкома — мини-история на 60 секунд, раскрывающая всю «боль» во время ремонта, который часто кажется бесконечным.

Здесь и молодой парень Ташпулат, который недавно женился и совсем не ожидал, что ремонт так сильно затянется из-за пандемии коронавируса. И невестка Мафтуна, которая вынуждена мириться с характером свекрови и мечтает переехать в свой дом после ремонта. Свекровь, в свою очередь, уверена, что только благодаря ей движется ремонт, а строптивая невестка ее не понимает. Но ведь она точно знает, как будет лучше. А куда без рабочих: у них все время что-то идет не так и все было «отлично» до появления прораба, который заставил их работать правильно.

«Бесконечный ремонт» — это пародия на жизнь и ситуации во время ремонта, в которые попадали многие из нас. Но главная мысль здесь одна — всегда нужно надеяться на лучшее. И даже из, казалось бы, безвыходных ситуаций всегда найдется выход. А за жизнью героев сериала, можно еженедельно наблюдать в новых сериях по ТВ и в интернете, а заодно смеяться от души.

Ekopen решил поддержать каждую семью, которая сейчас делает ремонт, и 1 июля запустил специальную акцию «Ekopen раздает подарки!». И теперь до 30 сентября 2020 года покупатели продукции бренда могут стать участниками еженедельного розыгрыша ценных призов от Ekopen и обустроить жилье после ремонта обновкой.





Каждую неделю Ekopen будет разыгрывать по 20 призов: 6 электрочайников, 6 утюгов, 2 пылесоса, 2 телевизора, стиральную машину, кондиционер, газовую плиту и сертификат на 8 млн сумов для изготовления мебели.

2 розыгрыша уже прошли, и призы обрели своих счастливых обладателей. Впереди ждут еще 10 розыгрышей, а значит, шанс стать победителем еще есть у каждого нового покупателя окон и дверей Ekopen.

Как стать участником акции «Ekopen раздает подарки!» и выиграть призы:

Нужно до 30 сентября 2020 года приобрести и установить одно или более изделие — окно или дверь — из ПВХ-профиля Ekopen. Сфотографировать установленное изделие у себя дома. Зайти в Telegram-бот @ekopenuzbot в раздел «Акция — Ekopen раздает подарки!» и отправить туда фотографию установленного изделия Ekopen, указав при этом свои данные (ФИО, город проживания, контактный номер, дату установки, наименование цеха изготовившего окно/дверь, контактный номер цеха). Получить сообщение в Telegram об успешной регистрации в качестве участника акции. Список участников акции будет отображаться в Google Docs и еженедельно обновляться перед розыгрышем.

Розыгрыш призов среди зарегистрированных участников акции будет проводиться еженедельно при помощи сайта-генератора случайных чисел. График проведения розыгрышей и подробные условия участия в акции доступны по ссылке.

Видеозапись розыгрыша и список победителей будут еженедельно выкладываться на официальных страничках Ekopen в социальных сетях.

Получить подробную информацию об акции можно по телефонам: (+998) 71−120−12−00, (+998) 93−381−11−81

Cайт: ekopen.uz

Telegram-бот: @ekopenuzbot

Facebook: fb.com/ekopen.uz

На правах рекламы.