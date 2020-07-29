Строительный рынок стремительно расширяется: увеличивается количество строительных компаний, нуждающихся в продукции, отвечающей современным требованиям.

Проведя анализ рынка строительных изделий и констатировав высокий спрос на энергосберегающие строительные компоненты, группа компаний AKFA решила запустить завод по производству импортозамещающих газобетонных блоков. Запуск запланирован на 2021 год.





Газобетон — современный строительный материал, разновидность ячеистого бетона. Это искусственный камень с равномерно распределенными по всему объему сферическими, замкнутыми, но сообщающимися друг с другом порами диаметром от одного до трех мм. По технологии окончательной обработки газобетон подразделяется на автоклавный и неавтоклавный.

Свойства автоклавного газобетона:

огнестойкость;

теплоизоляция;

морозостойкость;

звукоизоляция;

экологичность;

паронепроницаемость;

долговечность;

прочность.





Кроме того, газобетонные блоки легче, чем обычные кирпичи. Это позволяет сократить затраты на необходимые фундаментные работы и увеличить скорость застройки примерно на 40% по сравнению со строительством из обычного кирпича. Теплопотери готового здания будут в три раза меньше по сравнению со зданием из обычного кирпича.

Перечисленные характеристики делают газобетон практичным строительным материалом, особенно в климатических условиях Узбекистана.





К тому же при производстве газобетонных изделий в восемь раз сокращается потребление газа. А при эксплуатации зданий, возведенных из газобетонных изделий, возможно пятикратное снижение энергопотребления.

Постановлением президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по ускоренному развитию промышленности строительных материалов» поручено увеличить производство газобетонных блоков в семь раз.

Группа компаний AKFA детально изучила предложения зарубежных поставщиков и провела серию переговоров. По их итогам был заключен договор с компанией Masa GmbH (Германия) на поставку производственно-технологического оборудования для выпуска газобетонных блоков.





Компания Masa GmbH специализируется на проектировании и изготовлении современного оборудования для промышленного производства силикатного кирпича, газобетонных блоков, мелкоштучных бетонных изделий и других стройматериалов. Производимое оборудование отличается безупречным качеством, повышенной производительностью и быстрой окупаемостью.

Masa GmbH также обладает многолетним опытом в установке оборудования. Это позволяет гарантировать производство высококлассных стройматериалов в соответствии с мировыми отраслевыми стандартами современного строительного бизнеса.

В качестве главного поставщика компания Masa будет координировать работы всех субпоставщиков, задействованных в проекте.

Новый завод с автоматизированной линией Маsа для производства автоклавных газобетонных блоков мощностью до 450 тысяч куб. м разместится в Ташкентской области на площади более чем 30 тысяч кв. м.

В производственный процесс будут вовлечены опытные специалисты из зарубежных стран. Группа компаний AKFA также планирует создать в общей сложности около 90 новых рабочих мест в сферах производства, логистики, управления, маркетинга и сбыта продукции. Более 97% сырья, необходимого для производства газобетонных блоков, будет приобретаться на месте.





Высокоэффективная технологическая линия, специальная сырьевая база и удачное географическое расположение помогут группе компаний AKFA стать надежным поставщиком и партнером для строительной индустрии не только в Узбекистане, но и в Центральной Азии.

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