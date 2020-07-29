Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузового автомобиля произошло 28 июля в Алмазарском районе Ташкента, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

Около 11:00 утра на Ташкентской кольцевой автодороге водитель автобуса Isuzu, закрепленного за 18-м автопарком, 30-летний Рахимжон Ш. неожиданно для других участников дорожного движения совершил манёвр.

Водитель движущегося поблизости грузовика ЗИЛ 28-летний Муроджон Б. принял меры к экстренному торможению, но все же столкнулся с автобусом, ударив его сбоку, от чего автобус опрокинулся на бок.

В результате ДТП пострадавших нет, отметили в ГУВД.